Video/ Foggia Spezia (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata)

Video Foggia Spezia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 39^ giornata della Serie B. Satanelli avanti con Floriano e Tonucci.

02 maggio 2018 Fabio Belli

Video Foggia Spezia (LaPresse)

Per mantenere accese, almeno al lumicino, le speranze di play off bisognava vincere, e il Foggia ci è riuscito al termine di una partita piacevole ed aperta. I Satanelli a tre giornate dalla fine del campionato di Serie B hanno ancora una piccola speranza per trovare la post season, abdica invece uno Spezia che ai play off era stato un vero habitué negli ultimi anni, ma che quest’anno dovrà accontentarsi di una comoda salvezza diretta. Partita aperta e ricca di capovolgimenti di fronte, la sblocca il Foggia al 28’ con una deviazione vincente di Floriano su cross ben calibrato dalla destra di Agazzi. 3’ dopo lo Spezia potrebbe già pareggiare grazie a un’uscita a vuoto del portiere di casa, l’olandese Noppert, ma la deviazione di Granoche trova il salvataggio di Kragl. Nella ripresa si comincia subito con un palo colpito dall’attaccante uruguaiano dello Spezia, ma il gioco era stato già fermato per posizione di offside.

LA RIPRESA

Sostituzioni e un po’ di caos fanno gioco al Foggia, che gestisce bene il vantaggio nel secondo tempo prima del 2-0 di Tonucci al 37’, spettacolare sforbiciata ancora su assist di Agazzi, vero padrone della fascia destra nella formazione rossonera. Sembra finita, ma al 40’ lo Spezia torna in partita grazie a Marilungo, che su cross di De Col sfrutta un’uscita di nuovo non impeccabile di Noppert. Al 95’ è il Foggia però a mancare il tris con un palo colpito da Beretta: il triplice fischio finale sancisce la vittoria dei pugliesi, ora in pole position per un nono posto finale che non varrebbe i play off, ma che sarebbe comunque una perfomance notevole per una neopromossa che mancava da 19 anni dalla cadetteria.

