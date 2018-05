Video/ Parma Ternana (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata)

Video Parma Ternana (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida nella 39^ giornata della Serie B. Ducali avanti con Ceravolo e Di Gaudio.

02 maggio 2018 Fabio Belli

Video Parma Ternana (LaPresse)

Vittoria che vale oro per il Parma che supera 2-0 la Ternana e si isola al secondo posto in classifica a tre giornate dalla fine del campionato di Serie B. La Serie A diretta è ora a portata di mano degli emiliani, che hanno comunque ancora il fiato sul collo di Frosinone, Palermo e Venezia, rispettivamente a uno, due e tre punti di distanza. Si complica invece il cammino per una Ternana a quattro punti dai play out in virtù del pareggio tra Entella ed Ascoli. Il match si mette in discesa per il Parma che arriva all’intervallo già in vantaggio di due reti.

LA RETE DI CERAVOLO

A spianare la strada alla squadra di D’Aversa ci pensa il portiere rossoverde Sala al 18’, mancando la presa su una botta da fuori di Barillà: per Ceravolo il tap-in vincente per siglare il più classico dei gol dell’ex è un gioco da ragazzi. La Ternana prova a reagire, ma al 39’ è ancora Ceravolo a saltare secco Paolucci e ad involarsi verso la porta umbra. Il velocissimo Di Gaudio segue l’azione e riceve l’assist del 2-0. De Canio prova a scuotere la Ternana che a inizio ripresa va in gol con Piovaccari, ma la rete viene annullata per fallo sul portiere di casa Frattali. Poi è perfetta la gestione del doppio vantaggio dei gialloblu, che sfruttano così il passo falso del Palermo in casa contro il Napoli e diventano padroni del loro destino nella rincorsa di una Serie A che sarebbe riconquistata con tre promozioni di fila, partendo addirittura dalla Serie D.

