Bara per Insigne postata da Douglas Costa, video, Napoli indignato con la Juventus: “Atteggiamento vergognoso e offensivo di alcuni giocatori bianconeri". Scoppia la querelle

Tanti festeggiamenti in occasione della vittoria dello scudetto di ieri da parte della Juventus. Durante la parata in centro a Torino, con il pullman bianconero che è sfilato in mezzo ai tifosi, Douglas Costa, uno dei simboli del tricolore di quest’anno, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una diretta di quanto stesse accadendo. Un video durato svariati minuti, durante il quale sono state riprese delle scene che hanno offeso i tifosi del Napoli. Ad un certo punto si notano infatti tre bare di cartone di colore azzurro, una per Lorenzo Insigne, capitano dei partenopei, una per il tecnico Maurizio Sarri, e una per il giornalista di fede campana Raffaele Auriemma. Il brasiliano ha indugiato più volte sulla scenetta, facendo andare su tutte le furie la stessa società di Aurelio De Laurentiis.

Nelle ore successive l’accaduto, il Napoli ha infatti pubblicato un tweet per denunciare l’accaduto, scrivendo: «Siamo veramente indignati per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus. Gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. È inaccettabile». Douglas Costa ha deciso di rimuovere il video/diretta, forse su segnalazione della stessa Juventus, o magari perché accortosi che si stava creando una vera e propria querelle sui social fra i tifosi delle due fazioni. Tra l’altro, nel video si vedeva anche un tifoso con una maglietta “Napoli m***a”, scritte viste e riviste in tutti gli stadi italiani. Un mal costume purtroppo molto diffuso nel Bel Paese, che di bello, in questo caso, non ha proprio nulla. Per chi volesse rivedere il video della diretta di Douglas Costa, basta cliccare su questo indirizzo Youtube. Le tre bare si notano verso la fine, attorno al minuto 20.

