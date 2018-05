Caduta Andrea Dovizioso/ Video, il pilota Ducati scivola al quarto giro: era in testa (MotoGp Francia 2018)

Caduta Andrea Dovizioso video, il pilota Ducati scivola al quarto giro: era in testa (MotoGp Francia 2018). Nuova caduta nel gp transalpino, dopo quella di Iannone

La caduta di Dovizioso - Youtube

Continua a regalare dolori per gli italiani, il Gran Premio di Le Mans, in Francia, quinto appuntamento con la stagione 2018 del Motomondiale MotoGp. Dopo la caduta di Andrea Iannone a pochi metri dalla bandiera a scacchi (il video potete trovarlo qui), é stata la volta di un altro nostro centauro, Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati ha infatti perso il controllo al quarto giro, tra l’altro, dopo che lo stesso era in testa e stava duellando in maniera entusiasmante con il compagno di scuderia Jorge Lorenzo. Veniva proprio da due grandi sorpassi ai danni di Zarco e dell’ex campione del mondo spagnolo, quando ha perso il controllo della propria Desmosedici, finendo sulla ghiaia a lato dell’asfalto.

IL VIDEO DELLA CADUTA

Dovizioso ha inserito la propria due ruote in maniera troppo veloce alla curva numero a quattro, perdendone di conseguenza il controllo, e scivolando. Un vero peccato, visto che l’italiano perderà ora punti importanti nei confronti del rivale diretto per il mondiale, Marc Marquez, pilota della Honda Team Repsol. Dovizioso aveva iniziato il gran premio sul circuito di De la Sarthe alla grandissima, dopo aver recuperato terreno nei confronti di Lorenzo, ma dopo quattro tornate lo shock. Una caduta che non ha digerito Guido Moda, noto cronista di Sky Sport, che commentandola in diretta è esploso in un urlo di rabbia. Qui potete trovare il video dell’incidente di Dovi.

