Caduta Andrea Iannone/ Video, fuori al primo giro il pilota italiano Suzuki (MotoGp Francia 2018)

Caduta Andrea Iannone, video, fuori al primo giro il pilota italiano Suzuki (MotoGp Francia 2018). Pochi metri dopo il semaforo verde, il centauro tricolore ha perso il controllo

Il frame dell'incidente di Iannone - Youtube

Inizio tutto in salita per Andrea Iannone, nel Gran Premio di Le Mans, appuntamento numero 5 con il Mondiale di MotoGp 2018. Il pilota italiano è infatti uscito di pista a pochi secondi dal semaforo verde,: affrontando una curva, ha chiuso troppo il proprio raggio di azione, forse dopo aver perso il controllo, ed è quindi andato a sbattere contro Zarco, scivolando poi fuori dall’asfalto, sulla ghiaia. Nessuna grave conseguenza per lo stesso centauro del team Suzuki, se non tanta rabbia per aver compromesso fin dai primi metri il proprio gran premio. Che qualcosa dovesse andare storto, comunque, il fidanzato della splendida Belen Rodriguez, già se lo sentiva.

IL VIDEO DELLA SCIVOLATA

Prima della gara, infatti, il classe 1989 di Vasto, aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, anticipando appunto che quello di oggi sarebbe stato un gran premio tutt’altro che semplice da affrontare: «Faccio molta fatica a superare – aveva detto - perché abbiamo poca accelerazione, non sarà per niente una gara facile per noi». Nelle precedenti quattro uscite stagionali, Iannone aveva ottenuto 47 punti, precisamente un nono posto in Qatar all’esordio, un ottavo in Argentina al secondo turno, e infine, due ottimi terzi posti nel Gran Premio delle Americhe, e nel Gp di Spagna. Se volete vedere la scivolata di Iannone, basta cliccare su questo indirizzo per il video di Youtube.

