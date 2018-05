Cagliari Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cagliari Atalanta (Foto LaPresse, repertorio)

Cagliari Atalanta sarà diretta dall’arbitro Massa; la partita si gioca per la 38^ giornata di Serie A oggi, domenica 20 maggio. Appuntamento di grande valore alle ore 18.00 allo stadio Sardegna Arena per la sfida fra i rossoblù di Diego Lopez e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, perché entrambe le formazioni hanno ancora importanti obiettivi da raggiungere. Il Cagliari ha avvicinato la salvezza con il colpaccio di domenica scorsa a Firenze, ma non è ancora al sicuro: la certezza è che sarà salvo in caso di vittoria, altrimenti dovrà dipendere dalle combinazioni degli altri risultati, e questo naturalmente è sempre un grosso rischio. Dall’altra parte però anche l’Atalanta ha un obiettivo importante: i bergamaschi sono praticamente certi del settimo posto che garantisce almeno i preliminari di Europa League (la differenza reti con la Fiorentina è largamente favorevole), tuttavia la prospettiva di affrontare ben tre sfide nel cuore dell’estate per arrivare alla fase a gironi non è certamente il massimo, dunque la Dea proverà a raggiungere il sesto posto che garantirebbe l’accesso diretto ai gruppi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Atalanta sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare. La copertura della partita delle ore 18.00 sarà dunque garantita da Sky Calcio, inoltre per gli abbonati della piattaforma satellitare sarà possibile seguire la partita dello stadio Sardegna Arena anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Cagliari Atalanta. Diego Lopez proporrà il 3-5-2 con Pavoletti e uno fra Sau e Farias a formare la coppia d’attacco. Torna in cabina di regia Cigarini, affiancato dalle mezzali Barella e Padoin; i due esterni dovrebbero essere Faragò a destra e Lykogiannis a sinistra, mentre in difesa si profila un ballottaggio fra Andreolli e Romagna per affiancare Pisacane e Ceppitelli davanti al portiere Cragno. L’Atalanta dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, con Ilicic punto interrogativo dal quale dipendono diverse scelte di Gasperini: potrebbe essere schierato con Gomez in appoggio a Barrow, ma pure come riferimento avanzato e in quel caso al fianco del Papu sarebbe avanzato Cristante, liberando un posto in mediana per De Roon al fianco di Freuler. Detto anche del ballottaggio fra Castagne e Hateboer come esterno sinistro, i problemi sono soprattutto in difesa a causa delle contemporanee squalifiche di Toloi e Masiello, dunque davanti a Berisha dovrebbero giocare Palomino, Caldara e Mancini.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico piuttosto incerto per questa partita fra Cagliari e Atalanta, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che dà leggermente favoriti gli ospiti nerazzurri. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Cagliari infatti pagherebbe 2,95 volte la posta in palio, mentre la quota scende per la vittoria esterna dell’Atalanta, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,25. La quota più alta e dunque anche più stuzzicante infine è quella per il pareggio allo stadio Sardegna Arena: il segno X è proposto infatti a 3,60.

