Chi retrocede in Serie B/ Crotone e Spal le più a rischio retrocessione, 5 squadre in lotta: chi si salva?

La corsa salvezza anima l'ultima giornata di Serie A: cinque squadre rischiano la retrocessione, ecco le possibili combinazioni fra Cagliari, Chievo, Crotone, Spal e Udinese

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Retrocessioni Serie A: salvezza a rischio per il Crotone (LaPresse)

La 38^ giornata di Serie A emetterà gli ultimi verdetti anche per quanto riguarda la corsa salvezza: da stabilire c’è ancora la terza retrocessione, che andrà ad aggiungersi a quelle di Benevento e Verona, condannate ormai da tempo. La situazione in classifica è però decisamente intricata, perché ci sono ben cinque squadre a rischio; di conseguenza, per prima cosa va considerata proprio la situazione alla vigilia dell’ultima giornata, che vede Chievo e Udinese a quota 37 punti, il Cagliari con 36 ed infine Spal e Crotone a quota 35 ed ovviamente le più a rischio. Le partite di queste cinque squadre si giocheranno tutte oggi pomeriggio alle ore 18.00: si tratta di Cagliari-Atalanta, Chievo-Benevento, Udinese-Bologna, Napoli-Crotone e Spal-Sampdoria. Punti finora raccolti e livello di difficoltà (almeno sulla carta) delle partite in programma oggi creano dunque una gerarchia che vede a rischio soprattutto il Crotone e in seconda battuta la Spal: andiamo a vedere perché.

CHIEVO E UDINESE QUASI SALVE, IL CAGLIARI…

Chievo e Udinese sono le due squadre più vicine alla salvezza, nonostante si siano complicate non poco il cammino che ad un certo punto dell’anno avrebbe potuto essere molto più tranquillo per le due formazioni del Nord-Est, in particolare l’Udinese dopo le cinque vittorie consecutive di dicembre sognava addirittura l’Europa League. Adesso comunque il traguardo è vicinissimo, sia perché hanno più punti delle avversarie sia perché oggi giocheranno entrambe in casa e contro avversarie che non hanno più nulla da chiedere al campionato, il Benevento già retrocesso per il Chievo e il Bologna già salvo per quanto riguarda invece l’Udinese. Insomma, veneti e friulani dovrebbero suicidarsi per correre dei rischi e se ciò dovesse succedere non potranno incolpare altri se non loro stessi per avere sprecato un’occasione così favorevole. Anche il Cagliari è messo abbastanza bene, in particolare perché ha gli scontri diretti favorevoli sia con la Spal sia con il Crotone, cioè le due squadre che seguono i sardi. Diego Lopez dunque potrebbe salvarsi persino perdendo, a meno che vincano entrambe le inseguitrici. Naturalmente però sarebbe meglio fare punti, sfruttando il tifo di una Sardegna Arena da tutto esaurito, anche se l’Atalanta arriverà a Cagliari per fare il colpaccio e provare ad evitare i preliminari di Europa League.

SPAL E CROTONE, RISCHIO RETROCESSIONE: IL DUELLO

Tutto questo considerato, ecco che questa grande sfida a cinque potrebbe di fatto risolversi con un duello tra la Spal e il Crotone. I ferraresi si sono messi nei guai domenica scorsa perdendo contro il Torino dopo avere chiuso in vantaggio il primo tempo, i calabresi invece potrebbero pagare carissimo il calendario difficilissimo che tocca alla squadra di Walter Zenga nelle ultime giornate. Infatti, almeno sulla carta, la trasferta a Napoli è di gran lunga più difficile delle partite di tutte le altre quattro rivali, compreso il match casalingo della Spal contro la Sampdoria. L’ultima giornata però spesso è imprevedibile, anche perché le motivazioni fanno la differenza più di ogni altra considerazione - buon per il Crotone dunque che per il Napoli il sogno scudetto è ormai tramontato. Il problema principale per i calabresi sono gli scontri diretti: abbiamo detto che il Crotone è in svantaggio con il Cagliari, ma lo è pure con la Spal, di conseguenza in caso di arrivo a pari punti sarebbe condannato e - in caso di combinazioni particolarmente sfavorevoli - potrebbe essere retrocesso anche in caso di impresa al San Paolo.

© Riproduzione Riservata.