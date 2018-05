Chievo Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Benevento info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. D’Anna per la salvezza nella 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chievo Benevento (Foto LaPresse)

Chievo Benevento sarà diretta dall’arbitro Pasqua; la partita si gioca per la 38^ giornata di Serie A alle ore 18.00 di oggi, domenica 20 maggio allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Match da non sbagliare per il Chievo allenato da Lorenzo D’Anna, che da quando è diventato allenatore della prima squadra ha ottenuto due vittorie in altrettante partite, rendendo la salvezza praticamente certa. Adesso sarebbe un delitto sprecare tutto giocando l’ultima giornata in casa contro l’ultima in classifica già retrocessa: il Chievo ha il destino nelle proprie mani, bisogna completare l’opera per festeggiare l’ennesima salvezza di una società modello, anche se quest’anno non tutto ha funzionato a dovere. Attenzione comunque ad un Benevento che sta onorando alla grande il campionato e vorrà chiudere con dignità, magari migliorando i propri numeri in trasferta che per ora ci parlano di una sola vittoria (sia pure a San Siro contro il Milan) e un pareggio lontano dal Vigorito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Benevento sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare. La copertura della partita delle ore 18.00 sarà dunque garantita da Sky Calcio, inoltre per gli abbonati della piattaforma satellitare sarà possibile seguire la partita dello stadio Marcantonio Bentegodi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO BENEVENTO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Chievo Benevento. Per Lorenzo D’Anna qualche dubbio in difesa e in particolare per quanto riguarda i terzini: favoriti Tomovic a destra e Gobbi a sinistra, mentre davanti a Sorrentino agirà la coppia centrale formata da Cani e Dainelli. A centrocampo ci sarà il terzetto formato da Castro, Radovanovic ed Hetemaj, mentre in attacco l’assetto più probabile dovrebbe prevedere Giaccherini e Birsa in appoggio alla prima punta Inglese. Per quanto riguarda invece il Benevento di Roberto De Zerbi, disegniamo un modulo 4-3-3 con Puggioni in porta, Sagna oppure Gyamfi a destra, un ballottaggio anche a sinistra fra Letizia e Venuti, Djimsiti e Tosca invece a formare la coppia centrale. In mezzo al campo titolari Cataldi, Sandro e Viola, in attacco sono certi del posto Brignola e Diabaté, mentre Parigini e Coda si giocano l’ultima maglia a disposizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Chievo e Benevento, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che considera naturalmente la diversa importanza della posta in palio per le due squadre. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Chievo infatti pagherebbe 1,45 volte la posta in palio, mentre la quota sale di molto per la vittoria esterna del Benevento, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 6,50. Quota intermedia ma interessante per il pareggio allo stadio Bentegodi: il segno X è proposto infatti a 4,75.

© Riproduzione Riservata.