Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (15^ tappa, oggi)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, Pozzovivo terzo, Froome risale e verso Sappada… (oggi 20 maggio)

Simon Yates è sempre in maglia rosa, ma la classifica del Giro d’Italia 2018 è decisamente più chiara dopo lo Zoncolan. Promosso ancora una volta il britannico della Mitchelton-Scott, che ieri sulla durissima salita friulana è riuscito a incrementare ulteriormente il vantaggio sui più immediati inseguitori. A volere essere pignoli, tuttavia, per la prima volta Yates non è stato il dominatore assoluto: tutto normale su una salita durissima e che la maglia rosa non aveva mai affrontato, oppure è un segnale che nella terza settimana ci potrebbe essere qualche problema per Yates? Di certo non sono calate le quotazioni di Tom Dumoulin, che ha superato limitando i danni la salita più difficile per un passista come lui: conquistare la seconda vittoria consecutiva al Giro d’Italia resta un’impresa non facile per l’olandese, ma la cronometro dovrebbe essere a suo vantaggio e nella terza settimana le salite saranno tante, ma nessuna difficile come lo Zoncolan. Se fossimo nella boxe, ieri Yates avrebbe vinto ai punti, ma l’avversario non è affatto andato al tappeto.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: GLI ALTRI BIG

La buona notizia per l’Italia è che al terzo posto della classifica generale di questo Giro d’Italia 2018 c’è adesso Domenico Pozzovivo: il podio è più vicino per il lucano della Bahrain-Merida, che ha certamente destato un’impressione migliore rispetto a Thibaut Pinot, che infatti è scivolato al quarto posto alle spalle di Pozzovivo. Sotto i riflettori però c’è naturalmente colui che con la vittoria sullo Zoncolan è salito al quinto posto: Chris Froome. Il britannico del Team Sky ha finalmente lasciato il segno sul Giro d’Italia e lo ha fatto nel giorno più atteso: adesso però tutti si chiedono fino a dove potrà arrivare questo rinato Froome, certamente avversario pericolosissimo per Pozzovivo e Pinot in ottica podio, ma saprà mettere paura anche a Yates e Dumoulin? Il ritardo di 3’10” dal connazionale resta grande, ma la sfida è lanciata e senza dubbio Froome ci proverà, onorando il Giro fino all’ultimo giorno. Senza pensare troppo avanti: oggi verso Sappada sarà una tappa molto insidiosa, senza salite durissime ma pure senza un attimo di respiro. Inoltre la fatica di ieri potrebbe essere rimasta nelle gambe a molti, chi starà meglio avrà il dovere di approfittarne.

LE ALTRE GRADUATORIE

Dando adesso uno sguardo alle altre classifiche del Giro d’Italia 2018, oggi bisogna cominciare dalla maglia bianca, perché il nuovo leader della classifica dei giovani è il colombiano Miguel Angel Lopez, quarto sullo Zoncolan e adesso sesto della generale davanti a Richard Carapaz, che resta l’avversario più pericoloso nella sfida tutta sudamericana fra i due migliori Under 25. A Lopez però la maglia bianca non può bastare come obiettivo, certamente proverà a lasciare il segno in modo ancora più profondo sulla Corsa Rosa, magari già oggi. Per quanto riguarda la classifica Gpm, è adesso più ampio il vantaggio di Simon Yates, anche perché d’altronde Esteban Chaves non è più competitivo: il colombiano resta secondo e anche oggi indosserà la maglia azzurra al posto del compagno di squadra che ha da indossare una casacca ancora più prestigiosa, ma Pinot e Froome si candidano come avversari più pericolosi in questa graduatoria. Nulla invece naturalmente è cambiato nella classifica a punti: qui l’unica notizia che arriva dallo Zoncolan è che la maglia ciclamino Elia Viviani, il suo inseguitore Sam Bennett e tutti gli altri velocisti sono sopravvissuti al rischio di finire fuori tempo massimo.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 61h19'51"

2 Tom Dumoulin (Ned) +1'24"

3 Domenico Pozzovivo (Ita) +1'37"

4 Thibaut Pinot (Fra) +1'46"

5 Chris Froome (Gbr) +3'10"

6 Miguel Angel Lopez (Col) +3'42"

7 Richard Carapaz (Ecu) +3'56"

8 George Bennett (Nzl) + 4'04"

9 Pello Bilbao (Spa) +4'29"

10 Patrick Konrad (Aut) + 4'43"

