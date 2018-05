Cosenza Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cosenza Trapani (LaPresse)

Cosenza Trapani, diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti della sezione Aia di Legnano, si gioca questa sera domenica 20 maggio alle ore 20.30. La partita è valida per l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2017-2018, anche se in questo caso il sorteggio ha messo di fronte due formazioni che arrivano dallo stesso girone, per Cosenza e Trapani naturalmente il gruppo C. Ricordiamo che rispetto ai due turni precedenti cambierà la formula: infatti si giocheranno due partite, andata e ritorno, dunque i verdetti saranno definiti solamente mercoledì sera, al termine del secondo match che sarà disputato a Trapani. Non cambia però il regolamento: al termine dei 180 minuti in caso di parità di punti e di gol nelle due partite, passerà il turno la squadra meglio piazzata in stagione regolare, che è quella che giocherà in casa il ritorno, di conseguenza nel nostro caso il Trapani che debutta oggi ai playoff essendo arrivato terzo, mentre il Cosenza per giungere fin qui ha dovuto superare già ben due turni, eliminando prima la Sicula Leonzio e poi la Casertana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Cosenza Trapani sarà quella trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD al numero 57 del telecomando, inoltre come per tutte le partite della stagione di Serie C la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo. Ricordiamo però che in questo caso sarà naturalmente disponibile per tutti anche lo streaming tramite sito o app di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA TRAPANI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Cosenza Trapani. Per i padroni di casa allenati da Piero Braglia disegniamo il 3-4-3 con Saracco in porta; retroguardia a tre formata da Pascali, Dermaku e Idda; l’esterno destro dovrebbe essere capitan Corsi, a sinistra D’Orazio mentre la coppia in mediana dovrebbe prevedere Bruccini e Calamai titolari; infine il tridente d’attacco, con gli esterni Tutino a destra e Okereke a sinistra, punta centrale Perez. Il Trapani di Alessandro Calori dovrebbe invece prevedere il 3-5-2 con la difesa a tre formata da Silvestri, Drudi e Pagliarulo davanti al portiere Furlan; esterno destro Marras, a sinistra Bastoni, in mediana invece Scarsella perno centrale affiancato dalle mezzali Palumbo e Corapi. Infine il tandem d’attacco, dove prevediamo titolari Murano ed Evacuo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo fa pendere il pronostico dalla parte del Cosenza, almeno per quanto riguarda l’esito della partita d’andata e con differenze comunque minime: questo è quanto ipotizza l’agenzia di scommesse sportive Snai, che propone a 2,55 il segno 1 che indica naturalmente una vittoria del Cosenza; si sale di poco comunque per un colpaccio del Trapani, dal momento che il segno 2 pagherebbe 2,80 volte la posta in palio; si salirebbe infine un pochino di più in caso di pareggio, dal momento che il segno X è quotato a 3,05.

