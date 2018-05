FINALE NADAL ZVEREV/ Internazionali d’Italia 2018, Roma: streaming video e tv, orario (tennis)

Internazionali d'Italia 2018, diretta Roma Nadal Zverev: streaming video e tv, orario della finale. Il re della terra rossa contro il campione uscente della scorsa edizione: chi vincerà?

Alexander Zverev, vincitore a Roma lo scorso anno (foto da Lapresse)

Nadal Zverev è la finale degli Internazionali d'Italia 2018 di Roma. Il re della terra battuta contro il campione uscente del Foro Italico: non si sarebbe potuto chiedere niente di meglio per la finale. E d'altronde bastano i nomi di Rafael Nadal e Alexander Zverev come garanzia dello spettacolo che vedremo in scena sul Campo Centrale di Roma da qui a poco. Lo spagnolo è ovviamente il favorito per la vittoria del torneo Atp Master 1000: per lui parla non soltanto la storia, ma anche il percorso che lo ha portato in finale. Basta citare gli ultimi due match vinti: in quarti di finale contro un grande Fognini e in semifinale contro un ritrovato Novak Djokovic (7-6/6-3). Nadal è il solito: sembra cedere, rischia di capitolare, ma proprio quando l'avversario inizia ad assaporare il colpaccio ecco riemergere la solidità del mancino di Manacor. La regolarità nei momenti giusti, la forza mentale quando il braccio normalmente tremerebbe. Non si è Nadal per caso.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA FINALE NADAL ZVEREV

La diretta tv della partita sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 2 ma anche in chiaro su Tv8 a partire dalle ore 16. Lo streaming video della partita sarà disponibile anche su smartphone, pc e tablet sulla piattaforma SkyGo. Informazioni utili anche su www.internazionalibnlditalia.it, e sulle relative pagine social network agli indirizzi facebook.com/internazionalibnlditalia e, su Twitter, @InteBNLdItalia.

ZVEREV CAMPIONE USCENTE

Dall'altra parte della rete Alexander Zverev, il campione del futuro, ma anche del presente, forse il più pronto dei talenti che siamo soliti racchiudere sotto la definizione di NextGen. Del resto non è la prima volta che il campioncino tedesco dà prova di maturità da fenomeno: neanche l'ansia di essere il campione uscente del Foro Italico, con annessa necessità di difendere i punti ottenuti lo scorso anno, gli ha impedito di battere uno dopo l'altro giocatori di livello come Kyle Edmund, David Goffin e infine Marin Cilic. Proprio nella semifinale contro il croato ieri è andata in scena una vera e propria battaglia a colpi di bordate da fondo campo. Zverev, a riprova della lucidità tipica di un giocatore esperto di cui dicevamo, è riuscito a fare suo un primo set dal finale thrilling, imponendosi con il punteggio di 15-13 al tie break. Opera completata nel secondo set, dove Sascha è riuscito a recuperare un break di svantaggio prima di chiudere 7-5.

