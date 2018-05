Genoa Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Torino - LaPresse

Genoa Torino sarà diretta dall’arbitro Illuzzi; la partita si gioca alle ore 15.00 per la 38^ giornata di Serie A oggi pomeriggio, domenica 20 maggio allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. L’incontro fra il Genoa di Davide Ballardini e il Torino di Walter Mazzarri è uno dei pochi che non ha nulla da dire per la classifica in questo ultimo turno del campionato: resta il fascino di una sfida fra due squadre che hanno scritto la storia del nostro calcio, assommando la bellezza di 16 scudetti in due - nove per il Genoa e sette per il Torino, anche se il più recente è quello granata del 1976. L’auspicio è quello di assistere a una partita piacevole, magari anche ricca di gol, dal momento che le esigenze di classifica sono davvero ridotte a zero per un Torino mai davvero in corsa per l’Europa League e un Genoa che quest’anno ha saputo evitare le insidie della zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Torino sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare sia sul digitale terrestre. La copertura della partita delle ore 15.00 sarà dunque garantita da Sky Calcio e da Mediaset Premium Sport, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita dello stadio Luigi Ferraris anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO

Approfondiamo adesso l’analisi delle probabili formazioni di Genoa Torino. Considerata l’assenza di Zukanovic, Ballardini in difesa potrebbe proporre il terzetto con Biraschi, El Yamiq e Izzo davanti a Perin; nel folto centrocampo a cinque il regista potrebbe essere Miguel Veloso, affiancato dalle mezzali Bertolacci e Hiljemark, mentre gli esterni dovrebbero essere Lazovic a destra e Omeonga a sinistra. Qualche dubbio in attacco, dove Medeiros sembra certo del posto, ma per l’altra maglia sono in lotta Lapadula, Pandev e Rossi. Per il Torino invece la difesa a tre dovrebbe essere formata da Burdisso, N’Koulou e Moretti davanti al portiere Sirigu. Esterno destro sarà sicuramente De Silvestri, mentre a sinistra se la giocano Ansaldi e Barreca. I dubbi però sono soprattutto in mediana, dove Rincon, Valdifiori, Baselli e Obi sono in quatto per due posti. Non ci dovrebbero invece essere dubbi sul più classico terzetto in attacco con Ljajic, Iago Falque e Belotti.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico incerto per questa partita fra Genoa e Torino, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che considera naturalmente il fatto che non c’è più nulla in palio fra queste due squadre. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Genoa dunque pagherebbe 2,50 volte la posta in palio, mentre la quota sale di pochissimo per la vittoria esterna del Torino, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,65. La quota più alta e dunque stuzzicante è quella per il pareggio allo stadio di Marassi: il segno X è proposto infatti a 3,55.

