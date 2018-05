Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (15^ tappa Tolmezzo Sappada)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 15^ tappa Tolmezzo-Sappada: percorso e orari, frazione insidiosa con ben quattro Gpm (oggi 20 maggio).

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: Chris Froome sullo Zoncolan ieri (da Facebook Giro d'Italia)

Con la quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada il Giro d’Italia 2018 sicuramente oggi non si prende una pausa dopo lo Zoncolan: anche il percorso odierno sarà decisamente impegnativo, anche se difficile da decifrare dal momento che mancherà una salita simbolo come quella di ieri. Ci sarà comunque tanto da faticare nei 176 km che ci attendono fra la partenza di Tolmezzo e l’arrivo di Sappada, entrambe in provincia di Udine (Sappada solamente dall’anno scorso), ma attraversando a lungo pure la provincia di Belluno. Tappa dunque dolomitica, caratterizzata da ben quattro Gran Premi della Montagna: una frazione nella quale potrebbe succedere tutto o niente, di certo il terreno per attaccare ci sarà, magari sulla scia di quanto successe proprio da queste parti nel 1987, quando proprio a Sappada si consumò lo strappo in casa Carrera, con Stephen Roche che attaccò il compagno di squadra Roberto Visentini, togliendogli la maglia rosa. Altra tappa dunque da non perdere, vediamo tutte le info per seguire al meglio questa Tolmezzo-Sappada.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.15 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO TOLMEZZO SAPPADA

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 12.15 da Tolmezzo. Quasi subito si comincerà a salire: i continui saliscendi saranno una caratteristica di questa tappa. Il primo Gran Premio della Montagna sarà collocato al Passo della Mauria al km 48,4, si tratterà di una salita di terza categoria piuttosto lunga ma con pendenze non cattive, con una punta massima del 9%. Al termine della discesa saremo nel Cadore e vivremo il tratto più facile di questa tappa, un lungo falsopiano anche se tutto a salire, nel quale la corsa supererà anche i due traguardi volanti di giornata, il primo a Valle di Cadore al km 75,6 e il secondo a Cortina d’Ampezzo al km 102,7. Superato l’abitato della ‘regina delle Dolomiti’ ci sarà da affrontare il Gpm di seconda categoria del Passo Tre Croci, una salita di 8 km con pendenza di poco superiore al 7% medio e punte fino al 12%. Al termine della discesa ci sarà un falsopiano a scendere verso Auronzo di Cadore: a quel punto mancheranno poco meno di 40 km, che saranno una continua successione di salite e discese, con due Gpm di seconda categoria. La prima fatica sarà il Passo di Sant’Antonio, salita di 8,3 km molto impegnativa nel suo tratto centrale, che toccherà punte di pendenza massima al 15%, a seguire ci sarà l’inedito Costalissoio, che misurerà appena 3,8 km ma sarà durissimo almeno nei primi 2500 metri, spesso oltre il 10% e con punte al 14%. Al termine della discesa da questo ultimo Gpm si ricomincerà di nuovo a salire verso l’arrivo di Sappada, ascesa che non sarà valida come Gpm ma che metterà ancora una volta alla prova i corridori dal momento che gli ultimi 10 km saranno praticamente tutti in salita, sia pure in modo molto irregolare: il tratto più difficile sarà a circa 4 km dal traguardo, quando si toccherà il 10%.

