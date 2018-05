Hostess "non da la mano", Benatia come Fantozzi/ Video, siparietto esilarante allo Stadium

Hostess non da la mano a Benatia - Youtube

La Juventus ha ritirato nella giornata di ieri la classica medaglia d’oro per la vittoria dello scudetto. Il tricolore era già stato messo in archivio lo scorso weekend, ma la premiazione avviene come da tradizione all’ultima giornata della stagione. I calciatori bianconeri sono stati invitati a salire sul palco allestito al centro del terreno dell’Allianz Stadium, la giusta passerella dopo una stagione trionfale. Esilarante quanto accaduto al momento della chiamata di Mehdi Benatia. Il difensore centrale della nazionale marocchina si stava apprestando a salire sul palco, ma prima, ha tentato di stringere la mano alle due hostess, una bionda e una mora, li appostate.

IL VIDEO DEL SIPARIETTO

Peccato però che al momento di tendere la mano, nessuna delle due abbia voluto ricambiare, con l’ex calciatore del Bayern Monaco, che sorridendo, ha ritirato il braccio destro, per poi salire sul palco per la premiazione di rito. Un siparietto a dir poco esilarante, con lo stesso Benatia divertito per quanto accaduto. Una scena che a molti ha ricordato da vicino vari film di Fantozzi, in cui lo sfortunato protagonista cercava di stringere la mano al suo interlocutore, senza però essere mai ricambiato, per poi commentare il tutto con l'iconica battuta “Non da la mano”. Una delle più famose è quella di "Fracchia la belva umana", film in cui Paolo Villaggio si sdoppia, recitando in due parti in simultanea: una in cui interpreta il solito sfortunato personaggio, e una in cui invece è un killer spietato ricercato dalla polizia. Qui il video di Benatia

