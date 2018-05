Internazionali d’Italia Roma 2018/ Diretta finale Halep Svitolina streaming video e tv, orario

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta finale Roma, Halep Svitolina (LaPresse): la tennista rumena

La finale fra Simona Halep ed Elina Svitolina è in programma oggi agli Internazionali d’Italia 2018. Le prime a ascendere in campo saranno le donne, infatti già alle ore 13.00 è in programma la , dunque la rumena e l’ucraina si contendono il trofeo di questo torneo che è un Wta Premier per le donne, naturalmente l’appuntamento più significativo dell’anno con il tennis in Italia sui campi in terra rossa della capitale, ultimo grande evento del circuito internazionale prima del Roland Garros. Sicuramente Halep Svitolina è una delle migliori finali possibili per Roma: la rumena è la numero 1 del ranking mondiale, l’ucraina è numero 4 e detentrice del titolo al Foro Italico, anche se magari molto avrebbero voluto coronare con una finale la settimana della rinascita di Maria Sharapova, eliminata in semifinale dalla Halep mentre Svitolina ha avuto la meglio sull’estone Anett Kontaveit.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE DONNE

La finale del torneo Atp maschile sarà visibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport 2 ma anche in chiaro per tutti su Tv8, mentre per quanto riguarda il torneo femminile gli Internazionali d’Italia 2018 sono anche su SuperTennis, naturalmente anche per quanto riguarda l’atto finale; entrambe le emittenti forniranno ampi approfondimenti da studio e in loco, con interviste ai protagonisti e analisi dei match. Se oggi non potrete mettervi davanti a un televisore, l’applicazione Sky Go (riservato agli abbonati al satellite) e il sito www.supertennis.tv forniranno la possibilità di seguire le partite di Roma in diretta streaming video, ovviamente su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone. Da non perdere poi tutte le informazioni utili che arriveranno su www.internazionalibnlditalia.it, con le relative pagine sui social network che trovate agli indirizzi facebook.com/internazionalibnlditalia e, su Twitter, @InteBNLdItalia.

HALEP-SVITOLINA: LA FINALE FEMMINILE

Ieri in semifinale Elina Svitolina ha avuto vita abbastanza facile contro Anett Kontaveit, battuta in modo piuttosto netto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Certamente più avvincente la seconda semifinale, che ha messo di fronte sul Centrale nel tardo pomeriggio Simona Halep e Maria Sharapova, con la numero 1 del Mondo che si è imposta in rimonta in tre set con il risultato finale di 4-6, 6-1, 6-4. Prima della russa, Halep aveva eliminato nell’ordine al secondo turno (dopo il bye nel primo) la giapponese Naomi Osaka, travolta con un perentorio 6-1, 6-0. Tutto facile anche agli ottavi, perché la rumena ha beneficiato del ritiro dell’americana Madison Keys, anche il quarto di finale contro la francese Caroline Garcia non ha causato troppi problemi alla Halep, vittoriosa per 6-2, 6-3. La semifinale è stato dunque l’unico vero ostacolo sulla strada per la finale. Dall’altra parte del tabellone, anche Elina Svitolina ha debuttato al secondo turno, dove ha travolto la croata Petra Martic per 6-1, 6-2; agli ottavi però se l’è vista brutta contro la russa Daria Kasatkina, che vinse 6-0 il primo set prima di essere sconfitta in rimonta (6-3, 6-2 nei successivi parziali per l’ucraina). Ai quarti invece ecco la bella vittoria con un 6-4 periodico contro la tedesca Angelique Kerber, prima della già ricordata vittoria in semifinale contro Anett Kontaveit.

