Italia Olanda Under 17/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Olanda under 17: info streaming video e tv della finale degli Europei di categoria. Gli azzurrini di Nunziata in campo per il sogno coppa.

20 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Olanda Under 17 (situo ufficiale figc)

Italia-Olanda Under 17, diretta all’arbitro turco Halil Umut Meler, è la partita in programma oggi domenica 20 maggio al Rotherdam United Stadium: fischio d’inizio previsto alle ore 19.15 secondo il fuso italiano per la finalissima degli europei di categoria. Gli azzurri di Nunziata hanno raggiunto la tanto attesa finalissima degli Europei under 17: ora resta solo da sollevare la coppa, ma prima servirà un nuovo grande parte della nostra nazionale. Di fronte ecco infatti l’olandese di Kees Van Wonderen, tra la favorite al titolo, specie dopo i bei risultato ottenuti nel tabellone principale della competizione. Da non dimenticare poi che l’Olanda ha già messo in bacheca ben due titoli continentali ed è più che mai motivata a mentre anche il terzo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Salvo variazioni di palinsesto, la finale degli Europei tra Italia e Olanda Under 17, attesa alle ore 19.15 non sarà visibile in diretta tv. Per tutti gli appassionati sarà però disponibile la diretta streaming video della partita tramite il portale uefa.com.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA

Per la finalissima il tecnico della nazionale italia Under 17 ritrova dopo la squalifica Riccardi: si dovrebbe quindi tornare al 4-3-1-2 come modulo di partenza. Ecco quindi che in porta non mancherà Russo, con di fronte il duo difensivo formato da Armini e Gozzi: Brogni e Barzzetta coprirà le fasce esterne. Per la mediana i punti fermi saranno Gyabuaa, in gol anche in semifinale oltre che Leone e Greco, mentre Fagioli si gioca la maglia sulla trequarti con Rovella: in attacco Vergani e Riccardi, con il nerazzurro già a quota 4 gol nella manifestazione.

Per la probabile formazione dell’Olanda Under 17 ecco che il tecnico van Wonderen potrebbe essere il 4-3-3 il modulo di riferimento, benchè l’allenatore oranje abbia già provato più volte a sorprenderci. Per quando riguarda l’11 titolare ecco che tra in pali non mancherà Koorevaar: davanti il quartetto composto da Hendriks, Mamegi, Van Gelderen e Timber. Pochi dubbi anche in mediana: Redan non mancherà in cabina di regia con la fascia da capitano (e potrebbe anche venir riutilizzato come prima punta) e con lui ecco Quintem Timber e Burger. Qualche ballottaggio atteso in attacco: confermato Ihattaren, rimangono in dubbio Brobbey e Summerville, visto che dalla panchina scalpitano Tavsan e Gravenberch

