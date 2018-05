Lazio Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Inter (LaPresse)

Lazio Inter sarà diretta dall’arbitro Rocchi; la partita si gioca alle ore 20.45 e sarà il grande posticipo per la 38^ giornata di Serie A oggi, domenica 20 maggio allo stadio Olimpico della capitale. Come è noto, Lazio Inter sarà il piatto forte di questa ultima giornata, dal momento che i biancocelesti di Simone Inzaghi e i nerazzurri di Luciano Spalletti si giocano in uno scontro diretto che all’ultima giornata diventa vero e proprio spareggio il quarto posto, l’ultimo valido per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Posta in palio dunque altissima, ma nessun calcolo da fare: la Lazio può contare su due risultati favorevoli, ma l’Inter ribalterebbe la situazione con una vittoria che darebbe ai nerazzurri il vantaggio nel bilancio degli scontri diretti. Dunque in soli 90 minuti ci si giocherà l’accesso alla competizione più prestigiosa e soprattutto ricca, le prospettive anche economiche delle due squadre cambieranno di molto in caso di quarto oppure quinto posto.

LAZIO INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Inter sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare sia sul digitale terrestre. La copertura della partita delle ore 20.45 sarà dunque garantita da Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e da Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita dello stadio Olimpico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

Parlando delle probabili formazioni di Lazio Inter, fra i biancocelesti hanno tenuto banco per tutta la settimana De Vrij e Immobile, entrambi in bilico anche se per motivi completamente differenti. Le certezze sono dunque Luis Felipe e Radu davanti a Strakosha, Lucas Leiva in cabina di regia, Lulic come esterno sinistro mentre a destra si contendono il posto Marusic e Basta. Fermo restando il modulo 3-4-2-1, avranno naturalmente grande importanza anche Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, che agiranno sulla trequarti in appoggio alla prima punta. Nell’Inter invece si va verso il 4-2-3-1 con Handanovic in porta, protetto dai centrali Skriniar e Miranda, mentre i terzini saranno Cancelo a destra e D’Ambrosio a sinistra. In mediana Brozovic e uno fra Vecino e Gagliardini, come esterno destro dovrebbe esserci Candreva e per il resto nel reparto offensivo non ci sono dubbi su Rafinha, Perisic e Icardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico incerto per questa partita fra Lazio e Inter, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che tiene naturalmente conto della grande importanza di questo scontro diretto. Il segno 1 che indica ovviamente una vittoria casalinga della Lazio dunque pagherebbe 2,50 volte la posta in palio, mentre la quota sale di poco per la vittoria esterna dell’Inter, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,70. La quota più alta e dunque stuzzicante è quella per il pareggio allo stadio Olimpico: il segno X è proposto infatti a 3,50.

