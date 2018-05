Lazio o Inter qualificati in Champions League?/ Serie A, i risultati utili per il quarto posto

Lazio o Inter in Champions League? Le due squadre si affrontano allo stadio Olimpico per il quarto posto che qualifica alla coppa più importante. Ai biancocelesti basta un pareggio

20 maggio 2018 Claudio Franceschini

Lazio e Inter si giocano il quarto posto all'Olimpico (Foto LaPresse)

Lazio o Inter, Inter o Lazio: la corsa all’ultimo posto disponibile per la Champions League si risolve, nella 38^ e ultima giornata di Serie A 2017-2018, in una sfida allo stadio Olimpico tra i biancocelesti e i nerazzurri. La situazione non lascia adito a dubbi e calcoli: la Lazio ha 72 punti, l’Inter 69. Dunque, chi vince va in Champions League; i biancocelesti però non hanno solo il vantaggio del fattore campo, ma anche la possibilità di pareggiare essendo appunto davanti in classifica. Non deve fare calcoli nemmeno l’Inter: l’andata a San Siro è finita 0-0, dunque in caso di vittoria la squadra di Luciano Spalletti sarebbe comunque davanti in classifica, festeggiando l’obiettivo minimo che si era prefissata a inizio stagione.

QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE, LAZIO O INTER? LA NUOVA FORMULA

Lazio e Inter si giocano l’accesso diretto ai gironi di Champions League: solo un anno fa le due squadre avrebbero lottato per un posto in Europa League sapendo che arrivare quarti o quinti non avrebbe fatto differenza. Tuttavia la UEFA ha nuovamente aperto alle quattro squadre qualificate senza playoff per i principali campionati: dunque la terza va subito ai gironi, e così anche la quarta. In Serie A lo scenario è così cambiato in maniera decisiva; dobbiamo anche ricordare che settimana scorsa l’Inter ha rischiato di essere tagliata fuori dalla corsa con una giornata di anticipo, avendo perso l’anticipo del sabato sera contro il Sassuolo. Tuttavia il giorno dopo la Lazio ha solo pareggiato a Crotone, sprecando un incredibile match point; per i biancocelesti pareggiare o perdere allo Scida non avrebbe fatto alcuna differenza, è arrivato un 2-2 e dunque il concetto è chiaro, Simone Inzaghi deve vincere per portare la squadra in Champions League.

LAZIO, IPOTESI TERZO POSTO

La Lazio spera anche di prendersi il terzo posto: come detto cambia poco o nulla nell’economia della qualificazione ai gironi di Champions League, ma potrebbe rappresentare la possibilità di arrivare davanti alla Roma. Non succede dal 2011-2012, quando i giallorossi erano allenati da Luis Enrique; da allora la Roma ha sempre preceduto la Lazio in classifica. A 90 minuti dal termine del campionato Eusebio Di Francesco mantiene 2 punti di vantaggio su Simone Inzaghi, e ha anche il vantaggio del doppio confronto: questo significa che con un pareggio la Roma sarebbe certa del suo terzo posto, e ancora una volta potrebbe festeggiare il fatto di aver chiuso davanti ai rivali cittadini - anche se in realtà i punti potrebbero essere gli stessi. Per relegare i giallorossi al quarto posto, la Lazio deve semplicemente vincere e sperare che la lupa, che ormai non ha più motivazioni avendo raggiunto da una settimana la qualificazione aritmetica alla Champions League, perda sul campo del Sassuolo.

© Riproduzione Riservata.