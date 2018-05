Milan Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Milan Fiorentina (Foto LaPresse)

Milan Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Fabbri; la partita si gioca alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano e sarà uno dei piatti forti della 38^ giornata di Serie A oggi, domenica 20 maggio. Il Milan di Gennaro Gattuso è ormai certo di giocare la prossima Europa League, ma non sa ancora se vi arriverà da sesto oppure settimo: differenza fondamentale, perché la sesta accede direttamente alla fase a gironi, mentre la settima dovrà passare attraverso ben tre turni preliminari che condizionerebbero l’intera estate. Sarebbe dunque ottimo difendere l’attuale sesto posto, con una vittoria il Milan non dovrebbe dipendere dai risultati dell’Atalanta. La Fiorentina invece punta ad agganciare proprio i nerazzurri orobici al settimo posto, ma va onestamente detto che anche in caso di arrivo a pari punti la differenza reti quasi certamente condannerebbe i viola di Stefano Pioli: per la Fiorentina dunque l’Europa League è di fatto solo una possibilità teorica.

MILAN FIORENTINA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Fiorentina sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare sia sul digitale terrestre. La copertura della partita delle ore 18.00 sarà dunque garantita dai canali di Sky Sport e Sky Calcio oltre che da Mediaset Premium Sport, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita dello stadio Giuseppe Meazza anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni di Milan Fiorentina. Gennaro Gattuso dovrebbe puntare sul 4-3-3 con un dubbio per reparto: in difesa fra Calabria e Abate come terzino destro al fianco di Bonucci, Romagnoli e Rodriguez davanti a Gigio Donnarumma (sarà l’addio ai rossoneri per il portiere?); a centrocampo sono certi del posto le mezzali Kessié e Bonaventura, in cabina di regia invece il favorito è Locatelli su Biglia, considerata pure la squalifica di Montolivo, oltre che di Borini; in attacco invece le certezze sono gli esterni Suso e Calhanoglu, come centravanti sarà il solito balletto fra Cutrone, Kalinic e André Silva. Nella Fiorentina in difesa dovremmo avere Laurini a destra, Milenkovic e Pezzella centrali e Biraghi a sinistra davanti a Sportiello; a centrocampo pesa la squalifica di Veretout, dunque insieme a Benassi e Badelj potrebbe essere titolare Dabo; infine in attacco sono certi di un posto Chiesa e Simeone, per l’ultima maglia libera sono in ballo Saponara ed Eysseric.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole per i padroni di casa in questa partita fra Milan e Fiorentina, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica ovviamente una vittoria casalinga del Milan dunque pagherebbe 1,80 volte la posta in palio, mentre la quota sale non di poco per la vittoria esterna della Fiorentina, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 4,25. Quota intermedia ma decisamente stuzzicante è quella per il pareggio allo stadio di San Siro: il segno X è proposto infatti a 3,85.

