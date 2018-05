Motocross Gp Germania 2018/ Teutschenthal: info streaming video e diretta tv, orario e vincitore

Diretta Gp Germania 2018 Motocross: info streaming video e tv, vincitore dell'ottava prova del mondiale Mxgp, che ha luogo al Teutschenthal oggi, 20 maggio.

20 maggio 2018 Michela Colombo

Jeffrey Herlings (LaPresse-immagine di repertorio)

Il campionato mondiale di Motocross fa tappa anche in Europa e per la precisione si fermerà questa domenica sulla ben nota pista di Teutschenthal, per il Gran Premio di Germania 2018. L’appuntamento è ben atteso anche perché tutti gli appassionati delle Mxgp non vedono l’ora di assistere al nuovo duello sul terreno come nella classifica tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli. I due infatti stanno animando in maniera unica questa stagione 2018 e arrivati a questo ottavo banco di prova del calendario vediamo bene che i punti messi in palio oggi potrebbero pesare doppio per l’attribuzione del titolo. Ricordiamo allora gli orari delle prove di oggi per la categoria Mxgp della Motocross. Dopo un primo warm up atteso alle ore 10.45, la tanto attesa gara 1 avrà inizio alle ore 14.15: saranno 30 minuti di gara + 2 giri di pista. Stessa modalità per gara 2 del Gp di Germania 2018, con inizio fissato nel programma per le ore 17.10.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP LETTONIA 2018 DI MOTOCROSS

Per seguire il Gran Premio di Germania 2018 di motocross dal circuito di Teutschenthal l'appuntamento sarà in diretta tv su Eurosport 2 - canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Buone notizie questa settimana per tutti gli appassionati di motocross, perché Eurosport 2 trasmetterà in tempo reale entrambe le gare della classe regina MXGP ed inoltre gara-2 della classe MX2, di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video di questi tre eventi del Gp Germania 2018, garantita a seconda delle varie piattaforme da Sky Go, Premium Play oppure Eurosport Player.

IL PERCORSO

Il Gp di Germania 2018 è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi nel calendario del Mondiale di Motocross, anche perché porta i campionissimi della Mxgp e delle altre categorie sulla ben nota pista di Teuschenthal. La dura terra tedesca è stata infatti palcoscenico di ottime Gp in passato e rientra tra i tracciati preferiti anche del nostro Tony Cairoli, campione del mondo in carica. Le sue caratteristiche dopo tutto son uniche: 1540 metri divisi in tre settori e una partenza che obbliga immediatamente tutti i partecipanti a una impegnativa curva a destra quasi a gomito. In tutto sono 13 i curvoni previsti e ovviamente non mancheranno le insidie anche in questa edizione del Gran Premio 2018.

