Napoli Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Zenga al San Paolo per salvarsi, 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Napoli-Crotone, LaPresse

Napoli Crotone sarà diretta dall’arbitro Banti; la partita si gioca alle ore 18.00 allo stadio San Paolo, che ospiterà dunque uno dei match della 38^ giornata di Serie A oggi, domenica 20 maggio. Per il Napoli di Maurizio Sarri ci sarà da salutare il proprio pubblico al termine di un campionato comunque fantastico, nel quale i partenopei a lungo hanno cullato il sogno scudetto e che potrebbero chiudere oltre quota 90 punti, numero impressionante anche se non porterà al tricolore. La partita sarà però importante soprattutto per il Crotone di Walter Zenga: i calabresi infatti arrivano al San Paolo in piena lotta per la salvezza, con 35 punti hanno già fatto meglio dell’anno scorso ma stavolta la lotta è molto più intricata e il bilancio negativo negli scontri diretti potrebbe essere un macigno per il Crotone, che di conseguenza dovrà cercare l’impresa, approfittando della differenza di motivazioni e di una condizione fisica che in questo momento potrebbe sorridere più ai calabresi piuttosto che al Napoli.

NAPOLI CROTONE, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Crotone sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare sia sul digitale terrestre. La copertura della partita delle ore 18.00 sarà dunque garantita dai canali di Sky Sport e Sky Calcio oltre che da Mediaset Premium Sport, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita dello stadio San Paolo anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CROTONE

Considerando adesso le probabili formazioni per la partita Napoli Crotone, per Maurizio Sarri ci saranno i soliti dubbi. In porta Reina, davanti a lui la linea difensiva a quattro con Hysay, Albiol, Koulibaly e Mario Rui, anche se ci potrebbero essere minuti anche per Ghoulam. A centrocampo certi del posto Allan e Jorginho, Hamsik invece appare favorito su Zielinski. In attacco c’è il ballottaggio ormai classico fra Mertens e Milik per il ruolo di punta centrale fra i due esterni Callejon e Insigne. Modulo 4-3-3 anche per il Crotone di Walter Zenga: davanti a Cordaz ci saranno il terzino destro Faraoni, i centrali Ceccherini e Capuano, infine Martella a sinistra. A centrocampo sono certo di una maglia da titolare Barberis e Mandragora, per il terzo posto disponibile se la giocano Rohden e Stoian. Nel tridente d’attacco invece ecco Simy centravanti fra le due ali Trotta e Nalini.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole per i padroni di casa in questa partita fra Napoli e Crotone, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che si basano sulla grande differenza in classifica. Il segno 1 che indica ovviamente una vittoria casalinga del Napoli dunque pagherebbe 1,47 volte la posta in palio, mentre la quota sale non di poco per la vittoria esterna del Crotone, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 6,00. Quota intermedia ma decisamente stuzzicante è quella per il pareggio allo stadio San Paolo: il segno X è proposto infatti a 4,75.

