Pagelle/ Lazio Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Lazio Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo allo stadio Olimpico nella 38^ e ultima giornata della Serie A

20 maggio 2018 Umberto Tessier

Pagelle Lazio Inter, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

La prima frazione tra Lazio ed Inter termina con il vantaggio dei padroni di casa grazie a Marusic e Felipe Anderson con D'Ambrosio che aveva trovato il momentaneo pareggio. Andiamo ora ad analizzare le prestazioni dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti. Strakosha (6) sulla rete subito aveva compiuto un grande intervento, sempre attento. Luiz Felipe (6) classe 97' prende un giallo evitabile, non demerita. De Vrij (6) promosso sposo dell'Inter gioca con grandissima professionalità. Radu (6) sempre attento sulla fascia, soffre alcune discese di Cancelo. Marusic (6,5) sua la rete che sblocca il match anche se viene aiutato dalla deviazione di Perisic. Murgia (6) tanti spunti positivi da parte di un giovane davvero interessante. Lucas Leiva (6) regia sempre ordinata ed efficace. Milinkovic Savic (7) padrone assoluto del centrocampo, prende il palo su punizione. Lulic (6,5) suo l'assist per Feliper Anderson, sta facendo un grande match. Felipe Anderson (7,5) il brasiliano sta deliziando l'Olimpico, bellissima la rete del nuovo vantaggio laziale. Immobile (6) recuperato da poco battaglia sempre con ardore. Questi i voti dell'Inter. Handanovic (6,5) sui gol non può nulla, nonostante ciò compie parata miracolose. Cancelo (5,5) ottimo in fase offensiva soffre in quella difensiva. Skriniar (5,5) il muro slovacco stasera traballa. Miranda (5) appare sempre insicuro, il suo intervento su Murgia poteva essere da rosso. D'Ambrosio (6,5) trova la rete del pari con caparbietà, lotta senza fermarsi mai. Vecino (5,5) non riesce ad andare oltre il compitino. Brozovic (5,5) si accende a fasi alterne, incostante. Candreva (6) ci sta provando contro la sua ex squadra, propositivo. Rafinha (5,5) stasera il brasiliano sembra un pesce fuor d'acqua. Perisic (5,5) sfortunato quando devia in rete il tiro di Marusic, può fare di più. Icardi (4,5) assente ingiustificato, spreca due buone occasioni.

LAZIO INTER: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 7 - Miglior attacco del campionato propone un calcio sempre piacevole, merita la Champions League. MIGLIORE LAZIO: FELIPE ANDERSON 7,5 - Ricama calcio in ogni zona del campo, il gol è un colpo da biliardo. PEGGIORE LAZIO: LUIZ FELIPE 6 - Il classe 97' appare non sempre concentrato, comunque non demerita. VOTO INTER 5,5 - Squadra distratta dietro che fatica a costruire, Icardi dipendente. MIGLIORE INTER: D'AMBROSIO 6,5 - Ha il merito di trovare la rete del pari, lotta. PEGGIORE INTER: ICARDI 4,5 - Spreca due buone occasioni, assente ingiustificato.

