Pagelle/ Milan Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Milan Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza ed è stata valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A

20 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Milan Fiorentina, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. A Milano, al termine del primo tempo, le formazioni di Milan e Fiorentina sono rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul 2 a 1. Dopo un avvio sotto tono, i rossoneri si fanno vedere con Kessie e Kalinic al 7' ed al 12' ma sono gli ospiti a passare in vantaggio al 20' grazie a Simeone, su assist di Chiesa ed approfittando del pallone rubato da Dabo a Bonucci. I padroni di casa rispondono subito con la punizione vincente di Calhanoglu al 23', sfruttando l'errata posizione del portiere Sportiello, e, al 42', la squadra di Gattuso completa la rimonta con il colpo di testa di Cutrone sul cross di Calhanoglu. I viola hanno sostituito per infortunio Vitor Hugo al 29' inserendo Maxi Olivera al suo posto.

MILAN FIORENTINA: IL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN (PRIMO TEMPO): 6,5 Inizia bene ma si ritrova a dover inseguire i toscani e completa sapientemente la rimonta. MIGLIORE MILAN (PRIMO TEMPO): LOCATELLI 6,5 Gioca con intelligenza nel mezzo recuperando diversi possessi. PEGGIORE MILAN (PRIMO TEMPO): BONUCCI 5 Concede di fatto la rete del vantaggio agli avversari perdendo un facile pallone a centrocampo. VOTO FIORENTINA (PRIMO TEMPO): 5,5 Getta alle ortiche la situazione di vantaggio e fatica ad inquadrare lo specchio della porta. MIGLIORE FIORENTINA (PRIMO TEMPO): CHIESA 6,5 Serve un ottimo assist a Simeone e viene spesso fermato con le maniere forti confermandosi un pericolo per gli avversari. PEGGIORE FIORENTINA (PRIMO TEMPO): SPORTIELLO 5 Si lascia sorprendere dalla punizione di Calhanoglu che vale il pareggio rossonero.

