Pagelle/ Napoli-Crotone: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo)

20 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Napoli Crotone, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Al San Paolo è in corso il match valevole per l'ultima giornata di Serie A 2017-18 tra Napoli e Crotone, all'intervallo il risultato vede la formazione di Sarri avanti per 2 a 0: ecco i voti del primo tempo. Agli ospiti serviva un'impresa impossibile per fare risultato e sperare nella salvezza, ma vincere in casa della squadra che ha conteso lo scudetto alla Juve fino a poche giornate dalla conclusione del campionato non è proprio un gioco da ragazzi e i padroni di casa ribadiscono sin dal fischio d'inizio che non regaleranno niente a nessuno. Appena i partenopei aumentano i giri del motore arriva il gol di Milik (6,5) che su assist di Insigne (7,5) mette il pallone in rete alle spalle di Cordaz (7). Il numero 24 è in giornata sì e al 32' inventa un altro assist per Callejon (6,5) che si fa trovare al momento giusto sul secondo palo e firma il raddoppio. Cordaz con un paio di interventi limita i danni ma a questo punto agli uomini di Zenga serve un miracolo ultraterreno per evitare la Serie B, considerando che la Spal sta battendo la Sampdoria per 1 a 0.

VOTO NAPOLI 7 - I partenopei vogliono chiudere in bellezza la stagione al netto della delusione per il titolo sfuggito di mano, e finora ci stanno riuscendo brillantemente.

MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 7,5 - Due assist e giocate a gogò per il numero 24 partenopeo che oggi sembra incontenibile nella trequarti del Crotone.

PEGGIORE NAPOLI: KOULIBALY 5,5 - Dopo il gol alla Juve il difensore senegalese non ne sta più azzeccando una: le poche iniziative del Crotone nascono da suoi errori.

VOTO CROTONE 5 - Gli ospiti cercano di fare del loro meglio ma contro una squadra indubbiamente più forte c'è ben poco da fare.

MIGLIORE CROTONE: CORDAZ 7 - Viene trafitto per due volte dagli avversari ma senza di lui il passivo sarebbe molto più pesante per gli ospiti.

PEGGIORE CROTONE: MARTELLA 4,5 - Con lui nei paraggi per gli attaccanti del Napoli oggi è come se fosse Natale. (Stefano Belli)

