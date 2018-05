Pagelle/ Sassuolo Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Sassuolo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi ai protagonisti scesi in campo al Mapei Stadium per la sfida valida per la 38^ e ultima giornata della Serie A

Pagelle Sassuolo Roma, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Finisce il primo tempo di Sassuolo Roma, coi giallorossi che conducono per uno a zero sugli emiliani. Primo squillo di marca ospite col colpo di testa di Strootman, su cui Pegolo risponde presente. I capitolini insistono e all'undicesimo timbrano il legno con una giocata di Schick. Gli ospiti insistono e vanno alla conclusione con Perotti: para Pegolo. Il Sassuolo si sveglia poco prima della mezzora e mette i brividi a Skorupski con Politano. Il portiere della Roma respinge corto, Berardi colpisce alto sopra la traversa. I padroni di casa si riaffacciano dalle parti di Skorupski con Duncan dalla distanza. La Roma risponde con un tiro impreciso di Dzeko, che manda fuori dallo specchio. Il primo tempo si chiude quindi con il pasticcio di Pegolo, che non riesce a trattenere il cross teso di Manolas, buttandolo nella propria porta.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SASSUOLO 6 Neroverdi poco lucidi nei momenti cruciali, ma comunque compatti e combattivi. MIGLIORE SASSUOLO Politano 6,5 Uno dei più pimpanti dei suoi, prova a far scattare la reazione. PEGGIORE SASSUOLO Pegolo 5 Troppo incerto sul cross di Manolas, respinto nella propria porta all'ultimo minuto del primo tempo. VOTO ROMA 6,5 Giallorossi avanti col minimo sforzo. Prova positiva, di certo non spettacolare. MIGLIORE ROMA Perotti 6,5 Tanta iniziativa sul fronte offensivo, gli è mancata la giocata vincente. PEGGIORE ROMA Gonalons 5,5 Primo tempo opaco, si è visto davvero poco.

