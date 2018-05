Probabili formazioni/ Lazio Inter: quote, le novità live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Nello spareggio per la Champions League il futuro nerazzurro De Vrij starà fuori

20 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Inter, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Lazio Inter, domenica 20 maggio alle ore 20:45, decide quale delle due squadre andrà in Champions League insieme a Juventus, Napoli e Roma: nella 38^ giornata di Serie A 2017-2018 le due squadre si giocano tutto negli ultimi 90 minuti e lo fanno una contro l’altra. Inter ancora viva grazie al pareggio biancoceleste di Crotone; tuttavia la Lazio ha due risultati su tre a disposizione mentre i nerazzurri non possono fare altro che vincere per festeggiare il quarto posto e il ritorno a una competizione che manca loro da sei anni. A poche ore dal calcio d’inizio allo stadio Olimpico, possiamo andare a scoprire quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei due allenatori, studiando in maniera più aopprofondita le probabili formazioni di Lazio Inter.

QUOTE E PRONOSTICI

E’ molto interessante andare a leggere il pronostico lanciato dall’agenzia di scommesse Snai; in questo caso scopriamo che la squadra favorita è la Lazio ma che la partita è in totale equilibrio, visto che il segno 1 per il successo biancoceleste è stato quotato 2,50 mentre il segno 2, che dovete giocare se penaste alla vittoria dell’Inter, arriva a 2,70. Come dire: che vinca una o l’altra le probabilità sono quelle. Il pareggio come sempre è identificato dal segno X e, come abbiamo già detto, sarebbe un risultato favorevole solo ai padroni di casa: il vostro guadagno sarebbe di 3,50 volte la somma che avrete pensato di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

I DUBBI DI INZAGHI

La querelle sulla presenza o meno di De Vrij dovrebbe risolversi con la panchina per il difensore olandese; questo significa che insieme a Luiz Felipe (che torna dalla squalifica) e Radu dovrebbe esserci uno tra Caceres e Bastos, e probabilmente l’uruguaiano rimane favorito facendo scalare al centro il già citato Luiz Felipe. Per quanto riguarda gli infortuni eccellenti, Immobile stringe i denti e sarà in campo, niente da fare per Luis Alberto che però potrebbe essere simbolicamente in panchina, per sostenere i compagni anche se impossibilitato a giocare. A centrocampo dovrebbe farcela Parolo, che dunque sarà il partner di Lucas Leiva andando a ricomporre la coppia titolare; Marusic è favorito su Basta per occupare la corsia destra, dall’altra parte ovviamente capitan Lulic è sicuro del posto. In assenza di Luis Alberto naturalmente la maglia di titolare andrà a Felipe Anderson; il brasiliano agirà al fianco di Milinkovic-Savic che potrebbe essere all’ultima partita con la Lazio, e che come sempre in fase di ripiegamento darà una grossa mano al centrocampo posizionandosi da esterno.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Non ha dubbi Luciano Spalletti, se non uno in mediana: Borja Valero sembra essere in vantaggio su Matias Vecino che contro il Sassuolo non ha fornito una bella prestazione. Per questo settore del campo è disponibile anche Gagliardini, ma l’ex Atalanta non è al 100% e dunque andrà in panchina lasciando spazio a Brozovic, mentre il titolare è Miranda che si riprende il posto al fianco di Skriniar in mezzo alla difesa, con Joao Cancelo e D’Ambrosio che saranno i due terzini senza alcuna discussione. Anche nel reparto offensivo ci sono tante certezze: una è Rafinha che è diventato leader della squadra e arriva da due gol consecutivi, l’altra è Icardi che vuole strappare il titolo di capocannoniere del campionato è Immobile e la terza è Perisic, sempre in palla sulla corsia sinistra anche se non sempre del tutto efficace. A questo punto il punto di domanda riguarda Candreva, il grande ex: i tifosi hanno ricordato gli zero gol finora e dunque sperano nel destino che gli faccia segnare la rete da Champions League proprio contro la Lazio. Non sarà per questo, ma ad ogni modo è lui a essere in vantaggio (su Karamoh) per la fascia destra.

IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 22 Caceres, 27 Luiz Felipe, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 4 Patric, 15 Bastos, 3 De Vrij, 13 Wallace, 8 Basta, 96 Murgia, 8 D. Di Gennaro, 5 J. Lukaku, 18 Luis Alberto, 7 Nani, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: -

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 20 Borja Valero, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

