Probabili formazioni/ Milan Fiorentina: quote, le ultime novità live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Milan Fiorentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I rossoneri hanno Montolivo e Borini squalificati, i viola sono senza Veretout

20 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Fiorentina, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Fiorentina, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 maggio, è valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 ed è una partita che significa tanto per i rossoneri, già qualificati alla prossima Europa League ma a caccia del pass diretto senza dover giocare i turni preliminari. Per archiviare la pratica il Milan deve vincere, o in ogni modo rimanere davanti all’Atalanta che, in caso di parità di punti, avrebbe la meglio per il doppio confronto. Campionato finito per la Fiorentina: la flebile speranza di settimo posto passa da una differenza reti nettamente peggiore rispetto a quella della Dea, che peraltro dovrebbe perdere con vittoria viola. Intanto però andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco di San Siro, valutando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Milan parte favorito per questa partita, almeno secondo quelle che sono le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri vale infatti 1,77 contro la quota di 4,25 per il segno 2, da giocare ovviamente qualora pensiate che sarà la Fiorentina a portare a casa la posta piena. Se la gara di San Siro dovesse invece terminare in parità, il vostro guadagno scommettendo con questo bookmaker sarebbe di 3,90 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

GLI 11 DI GATTUSO

Gennaro Gattuso punta sui soliti undici, al netto della squalifica di Montolivo e Borini che sarebbero comunque partiti dalla panchina; Lucas Biglia sembra aver superato il nuovo problema alla schiena causato dal colpo di Alejandro Gomez, e dunque si prepara a vestire la maglia da titolare. In alternativa è pronto Locatelli, ma sarebbe l’unica concessione a una formazione che il tecnico del Milan ha cambiato davvero poche volte. Dunque davanti a Gigio Donnarumma ecco una coppia formata da Bonucci e Alessio Romagnoli, con Calabria favorito su Abate a destra e Ricardo Rodriguez che non ha rivali dalla parte opposta del campo; in mediana Kessie e Bonaventura sono come sempre le due mezzali e per il numero 5 (come per altri) potrebbe essere l’ultima partita con la maglia rossonera. Nel tridente offensivo Suso giocherà sulla corsia di destra e Calhanoglu andrà ad occupare la fascia sinistra; come sempre succede si apre il ballottaggio per il ruolo di prima punta. Kalinic, grande ex della sfida, reclama una maglia ma la sensazione è che Cutrone parta ancora una volta favorito. La terza opzione è ovviamente rappresentata da André Silva, ma contro l’attaccante portoghese giocano gli appena due gol messi insieme in tutto il suo primo campionato di Serie A.

LE SCELTE DI PIOLI

La Fiorentina deve fare a meno di Veretout, uno dei migliori giocatori della stagione e autore di 8 gol: assenza non di poco conto per Stefano Pioli che lo sostituirà con Bryan Dabo, in netto vantaggio rispetto a Cristoforo. A completare il centrocampo saranno come al solito Benassi e Badelj, questo è uno dei reparti che il tecnico emiliano ha cambiato meno nel corso della stagione; in difesa invece si gioca a quattro e Milenkovic è favorito su Vitor Hugo, il che significa che probabilmente Laurini avrà una maglia da terzino destro mentre sono certe le presenze di Sportiello come portiere, di German Pezzella a guidare la retroguardia e di Biraghi sulla fascia sinistra. Davanti invece potrebbe esserci qualche novità rispetto alle ultime uscite: Pioli sta valutando se adottare il tridente puro o i due trequartisti. In ogni caso Giovanni Simeone sarà la prima punta e Federico Chiesa giocherà titolare, quest’ultimo però può agire al fianco del Cholito oppure alle sue spalle. Evidente allora che Gil Dias (più di Thereau) e Saponara (in vantaggio su Eysseric) siano in ballottaggio per avere una maglia dal primo minuto.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 17 C. Zapata, 15 G. Gomez, 22 Musacchio, 73 Locatelli, 4 José Mauri, 9 André Silva, 7 Kalinic

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Montolivo, Borini

Indisponibili: A. Conti

FIORENTINA (4-3-2-1): 57 Sportiello; 2 Laurini, 4 Milenkovic, 20 Ger. Pezzella, 3 Biraghi; 24 Benassi, 5 Badelj, 14 B. Dabo; 25 F. Chiesa, 8 Saponara; 9 G. Simeone

A disposizione: 12 Cerofolini, 97 Dragowski, 76 Bruno Gaspar, 31 Vitor Hugo, 51 Hristov, 19 Cristoforo, 28 Gil Dias, 10 Eysseric, 77 Thereau, 11 Falcinelli

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: Veretout

Indisponibili: Lo Faso

© Riproduzione Riservata.