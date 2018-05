Probabili formazioni/ Napoli Crotone: quote, le novità live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Crotone: quote e novità live su moduli e titolari. Le mosse, le scelte di Sarri e Zenga per la partita di Serie A, 38^ giornata

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Napoli Crotone (Foto LaPresse)

Napoli Crotone si gioca oggi pomeriggio alle ore 18.00 per la 38^ giornata di Serie A. La partita al San Paolo avrà importanza ben diversa per le due formazioni: i partenopei vogliono festeggiare in casa propria una stagione comunque eccellente, che ha portato al Napoli il record di punti in un singolo campionato, anche se ciò non è bastato per la salvezza. Il Crotone invece si gioca tutto, per gli uomini di Walter Zenga il destino dipenderà da quello che accadrà questa sera: per salvarsi serve un’impresa, perché c’è il serio rischio che pure un pareggio possa non bastare. Nell’attesa del fischio d’inizio, analizziamo in maniera più dettagliata le mosse dei due allenatori e quindi le probabili formazioni di Napoli Crotone.

QUOTE E PRONOSTICO

Napoli Crotone rischia di essere una partita a senso unico, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, le quali rispecchiano la grande differenza in classifica. Il segno 1 che indica una vittoria casalinga del Napoli pagherebbe 1,47 volte la posta in palio, mentre la quota sale parecchio per la vittoria esterna del Crotone, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 6,00. Infine il pareggio, che potrebbe essere una buona idea per rischiare ma non troppo: il segno X è proposto infatti a 4,75.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CROTONE

LE SCELTE DI SARRI

Non ci dovrebbero essere grandi novità e i ballottaggi sono quelli ormai classici per Maurizio Sarri, ma sarà comunque una serata speciale per qualche giocatore del Napoli, a partire da Reina che saluterà il San Paolo - e potrebbe non essere l’unico. In campo saranno in campo tutti i titolarissimi, ma al centro dell’attenzione ci sarà Ghoulam, che proprio in occasione dell’ultima giornata tornerà ad assaggiare il campo, presumibilmente in una staffetta con Mario Rui, titolare da quando l’algerino si è infortunato. A centrocampo dovrebbe tornare in panchina Zielinski, di conseguenza ecco che i titolari dovrebbero essere i tre uomini maggiormente utilizzati dall’allenatore nel corso di tutto il campionato, cioè Allan, Jorginho e capitan Hamsik. Infine l’attacco, dove ancora una volta ci sarà il dubbio fra Mertens e Milik, il primo di nuovo il miglior marcatore stagionale degli azzurri, il secondo però decisamente più in forma in questo periodo, mentre non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Callejon e Insigne fin dal primo minuto.

LE MOSSE DI ZENGA

Walter Zenga dovrà fare i conti con le assenze ormai “tradizionali” di Benali e Budimir: il paradosso è che il Crotone ha già fatto più punti rispetto allo scorso campionato, ma questa volta ciò potrebbe non bastare per arrivare alla salvezza. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, i titolari coloro che hanno portato i calabresi a giocarsi tutto all’ultima giornata, proprio come l’anno scorso. Davanti al portiere Cordaz, ci saranno nella linea difensiva a quattro il terzino destro Faraoni (Sampirisi sembra destinato alla panchina), i centrali Ceccherini e Capuano, Martella infine come terzino sinistro. A centrocampo sono certo di una maglia da titolare Barberis e Mandragora, per il terzo posto disponibile se la giocano Rohden e Stoian, con lo svedese che appare favorito. Nel tridente d’attacco invece ecco le due ali Trotta e Nalini e in mezzo a loro Simy, che con le sue recenti ottime prestazioni adesso sogna di andare ai Mondiali con la Nazionale della sua Nigeria.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All. Sarri.

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 62 Tonelli, 19 Milic, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 42 Diawara, 27 Machach, 30 Rog, 99 Milik.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiriches, Ounas.

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 87 Martella; 6 Rohden, 10 Barberis, 38 Mandragora; 29 Trotta, 99 Simy, 9 Nalini. All. Zenga.

A disposizione: 3 Festa, 31 Sampirisi, 34 Simic, 93 Ajeti, 20 Pavlovic, 13 Izco, 19 Diaby, 89 Crociata, 21 Zanellato, 5 Stoian, 11 Ricci, 32 Tumminello.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Benali, Budimir.

© Riproduzione Riservata.