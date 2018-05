Probabili formazioni/ Sassuolo Roma: quote, le novità live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Sassuolo Roma: le quote e le novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nell'ultima giornata di Serie A. Sarà turnover da parte di entrambe

20 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Sassuolo Roma, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo Roma è la partita che per entrambe le squadre chiude il campionato di Serie A 2017-2018: siamo infatti nella 38^ giornata e si gioca alle ore 20:45 di domenica 20 maggio. I neroverdi festeggiano davanti al proprio pubblico la salvezza, ottenuta con largo anticipo nonostante i grandi rischi corsi per larga parte della stagione; i giallorossi sono già sicuri della partecipazione alla prossima Champions League e, come ultimo traguardo possibile, aspirano a blindare il terzo posto che li porterebbe non solo davanti alla Lazio per la sesta stagione consecutiva, ma li confermerebbe sul podio del campionato per la quinta volta nelle ultime cinque stagioni a conferma del periodo di crescita. Vediamo ora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Mapei Stadium a poche ore dal calcio d’inizio della partita, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote decisamente favorevoli alla Roma per questa ultima partita di Serie A: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2, quello da giocare per la vittoria dei giallorossi, vale 1,87 contro il 3,90 che accompagna invece il segno 1 per l’affermazione interna del Sassuolo. E comunque difficile fare un pronostico su una sfida che non reca con sè alcuna motivazione di classifica; sia come sia, l’ipotesi del pareggio è come sempre indicata dal segno X e vi permette di portare a casa un guadagno pari a 3,75 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

GLI 11 DI IACHINI

Senza più obiettivi, Beppe Iachini è del tutto rilassato e medita di dare campo a chi lo ha visto di meno; alcune scelte saranno comunque forzate per gli infortuni, per esempio sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Adjapong e Rogério mentre in difesa ci sarà comunque Acerbi che centrerà così il record delle 38 partite su 38, peraltro al momento senza aver saltato un singolo minuto. Con lui uno due tra Peluso, Dell’Orco e Letschert; a centrocampo invece si va verso la rivoluzione, con Sensi schierato da perno centrale stretto tra due mezzali che potrebbero essere Biondini e Cassata; nel reparto avanzato invece dovrebbe comunque essere titolare Politano, non solo perchè gioca contro la sua ex squadra ma anche perchè questa potrebbe essere l’ultima partita con la maglia del Sassuolo, e in più punta a migliorare il suo bottino di reti arrivato già in doppia cifra. Al suo fianco possibile la presenza di Matri, favorito su Babacar e Domenico Berardi; nel secondo tempo potrebbe esserci spazio per entrambi. In porta da valutare la presenza di Pegolo al posto del titolare Consigli.

LE SCELTE DI DI DFRANCESCO

Anche il grande ex Eusebio Di Francesco, pur volendo omaggiare chi lo ha portato a disputare una grande stagione, pensa al turnover, lanciando Skorupski tra i pali e proponendo Jonathan Silva sulla corsia sinistra, con Manolas e Fazio comunque titolari al centro e Bruno Peres che appare favorito come terzino destro. La squalifica di Nainggolan limita le scelte a centrocampo: possibile l’utilizzo di Gonalons come regista basso al posto di De Rossi, Strootman dovrebbe esserci - per lo stesso discorso legato a Politano - e Lorenzo Pellegrini sarà titolare potendo giocare davanti ai suoi vecchi tifosi. Il tridente offensivo rimane un rebus: Dzeko comunque è in vantaggio su Schick per iniziare come centravanti (così da provare ad aumentare le sue reti stagionali), El Shaarawy a sinistra dovrebbe partire titolare con staffetta nel secondo tempo con il giovane Antonucci mentre sulla destra dovrebbe esserci Cengiz Under, con Gerson che rappresenta il suo sostituto e dunque potrebbe avere spazio nella ripresa con un altro cambio da parte del suo allenatore.

IL TABELLINO

SASSUOLO (3-5-2): 77 Pegolo; 55 Letschert, 15 Acerbi, 39 Dell'Orco; 98 Adjapong, 8 Biondini, 12 Sensi, 29 Cassata, 26 Rogério; 10 Matri, 16 Politano

A disposizione: 47 Consigli, 70 Marson, 5 Lemos, 13 Peluso, 6 Mazzitelli, 32 Duncan, 4 Magnanelli, 7 Missiroli, 17 N. Pierini, 90 Ragusa, 25 D. Berardi, 30 Babacar

Allenatore: Giuseppe Iachini

Squalificati: -

Indisponibili: Lirola, Goldaniga

ROMA (4-3-3): 28 Skorupski; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 33 Jonathan Silva; 7 Lo. Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 1 Alisson, 18 Lobont, 24 Florenzi, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov, 16 De Rossi, 30 Gerson, 14 Schick, 8 Perotti, 48 Antonucci

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: Nainggolan

Indisponibili: Karsdorp, Defrel

