Probabili formazioni Serie A/ Mosse, dubbi e scelte degli allenatori per la 38^ giornata

20 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Il campionato della Serie A volge al termine: andiamo quindi a vedere per l’ultima volta per la stagione 2017-2018 quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni chiamate oggi in campo. Secondo il programma però saranno solo 9 i match in calendario: la Juventus già campione d’Italia ha potuto festeggiare ieri in campo, dopo il match contro il Verona. Secondo il calendario ufficiale ecco che la 38^ giornata di campionato verrà aperta da Genoa-Torino, prevista alle ore 15.00: alle 18.00 ci sarà il fischio d’inizio di Cagliari-Atalanta, Chievo-Benevento, Milan-Fiorentina, Napoli-Crotone, Spal-Sampdoria e Udinese-Bologna. Due i posticipi serali che valgono pure la Champions league: alle ore 20.45 ecco Lazio-Inter e Sassuolo-Roma. Andiamo ora a vedere nel dettaglio le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della 38^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO

Ballardini dovrà fare a meno di Zukanovic, fermato dal giudice sportivo in questo turno: spazio a una difesa a tre con Biraschi, El Yamiq e Izzo. Modulo speculare per il Torino, che invece punterà su Burdisso, N’Koulou e Moretti: occhio però per l’italoargentino, che potrebbe sedere la panchina se Bonifazi tornerà a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA

Lopez avrà di nuovo a disposizione Cigarini che quindi scenderà in campo da titolare nella mediana 5 completa da Faragò, Barella, Padoin e Lykogiannis. Modulo a 4 per il centrocampo della Dea con titolari Castagne, De Roon, Freuler e Gosens.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO BENEVENTO

Nel 4-3-2-1 D’Anna dovrebbe consegnare le maglia a titolari in attacco a Giaccherini, Birsa e Inglese, con quest’ultimo come prima punta: tridente confermato per gli stregoni con Diabate e Brignola oltre che Parigini (questo in dubbio però con Coda).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Gattuso dovrà rinunciare a Montolivo in cabina di regia per squalifica: spazio a uno tra Locatelli e Biglia per riempire il reparto che vede già titolari Kessie e Bonaventura. Modulo a 3 anche per i viola dove però mancherà Veretout, fermato dal giudice sportivo: titolari saranno Benassi, Badelj e Dabo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CROTONE

Nessuna novità nell’11 di Sarri dove però potremmo anche rivedere come partente alla panchina Ghoulam: titolari fissi per Zenga che ancora punta alla salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SAMPDORIA

Il giudice sportivo ha fermato nel 38^ turno gli spallini Salamon, Everton e Cionek, mentre dovrebbero rimare in infermeria Meret, Mattiello, Viviani, Lazzari e Borriello. Tanti assenti anche per Giampaolo, che rinuncerà a Viviano e Murru: Quagliarella sempre in dubbio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

Tudor dovrebbe puntare sul 4-4-1-1 come modulo di riferimento e in avanti vedremo titolari De Paul e Lasagna. Sarà il classico 4-3-3 per i felsinei con Verdi, Destro e Palacio in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

Solo titolari in campo per la sfida Champions League: Spalletti proverà a recuperare Gagliardini, mentre Inzaghi dovrebbe poter fare conto su Immobile dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Di Francesco dovrà fare a meno di Nainggolan, squalificato: spazio a Pellegrini in mediana con il reparto a tre completato da De Rossi e Strootman. Mediana a 5 per i neroverdi con numerosi ballottaggi aperti: solo gli esterni Rogerio e Adjapong paiono sicuri della propria maglia.

