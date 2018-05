Pronostico Lazio Inter/ Il punto di Fernando Orsi: De Vrij? lo farei giocare ma… (Esclusiva)

Pronostico Lazio Inter: intervista esclusiva a Fernando Orsi alla vigilia della partita attesa questa sera all'Olimpico alle ore 20.45, decisiva per la Champions League.

20 maggio 2018 INT. Fernando Orsi

Pronostico Lazio Inter (LaPresse)

Lazio-Inter sarà la partita che deciderà chi si qualificherà per la prossima edizione della Champions League: fischio d’inizio atteso quindi stasera all’Olimpico alle ore 20.45 per la sfida più attesa della 38^ e ultima giornata della Serie A. La posta in palio come abbiamo visto è ben alta: da ricordare che in classifica i biancocelesti vantano la quarta posizione con 72 punti, mentre i nerazzurri sono al gradino sotto con 69 punti. A rendere poi questo match ancor più unico il probabile duello tra bomber, ovvero Immobile e Icardi che si giocano la Scarpa d’oro, senza dimenticare la cronaca: occhi puntati su l laziale De Vrij, che l’anno prossimo è sicuro di vestire la maglia del club milanese. Per presentare Lazio-Inter abbiamo sentito Fernando Orsi, ex calciatore e allenatore della Lazio: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita importante per il risultato, per quello che sarà in palio. La stessa qualificazione in Champions garantirebbe un grande introito economico. Potrebbe giocare meglio chi starà meglio sotto il profilo nervoso, chi affronterà meglio quest'incontro a livello psicologico.

Per la Lazio due risultati su tre e il vantaggio del fattore del campo: quanto conterà tutto questo? Sicuramente due risultati su tre saranno un vantaggio per la Lazio, come il vantaggio del fattore campo, giocare davanti a un'Olimpico gremito di tifosi biancocelesti. D'altro canto l'Inter stessa era partita favorita col Sassuolo poi aveva perso e c'erano settantamila tifosi nerazzurri a San Siro.

Quale squadra vede più in forma tra le due? Siamo a fine campionato e conteranno soprattutto le energie nervose che le due squadre metteranno in campo.

Potrebbe essere decisivo il recupero di Immobile? Potrebbe essere importante ma bisognerà vedere che Immobile sarà, in quali condizioni fisiche si presenterà.

Pensa che De Vrij giocherà? Non lo so, non posso saperlo. Posso solo dire che De Vrij è un professionista. Io lo farei giocare, cercherebbe di dare il massimo per la squadra in cui è ancora sotto contratto, è stipendiato. Non vedo problemi particolari, anche sul fatto che la prossima stagione giocherà all'Inter.

Borja Valero o Vecino a centrocampo? Difficile dirlo, difficile saperlo, l'Inter ha una rosa molto forte come la stessa Lazio e quindi potrà schierare tutti i giocatori che vorrà!

Per Candreva una partita speciale? Candreva alla Lazio ha fatto cose importanti, ha vissuto stagioni da vero protagonista, sicuramente per lui questa partita avrà un sapore particolare. Poi adesso gioca nell'Inter, cercherà di offrire una grande prestazione anche stasera all'Olimpico con la formazione nerazzurra di cui adesso fa parte

Dove si deciderà questo match? Potrebbero essere Immobile e Icardi, i due centravanti di Lazio e Inter, attaccanti molto forti, di grande valore tecnico. Nella Lazio c'è anche Milinkovic Savic che è un valore aggiunto della squadra di Inzaghi. Quando è in giornata può veramente fare grandi cose. D'altra parte nell'Inter ci sono calciatori come Rafinha che sta facendo benissimo e lo stesso Perisic.

Il suo pronostico su quest'incontro. Preferisco non farlo, dico solo che alla Lazio potrebbero bastare due risultati su tre. L'Inter in ogni caso potrebbe essere avvantaggiata dal punto di vista psicologico. Dopo la sconfitta col Sassuolo sembrava che la qualificazione in Champions fosse ormai impossibile. Poi la Lazio si è complicata le cose a Crotone e tutto è tornato in bilico. E' veramente difficile dire chi staccherà il biglietto per la prossima Champions!

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.