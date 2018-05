Qualificazione in Europa League/ i risultati utili a Milan, Atalanta e Fiorentina per il 6° e 7° posto

Milan e Atalanta si giocano l'accesso immediato ai gironi di Europa League, la Fiorentina spera nei preliminari: a una giornata dal termine della Serie A, ecco tutti gli incroci possibili

20 maggio 2018 Claudio Franceschini

Milan, Atalanta e Fiorentina in corsa per l'Europa League (Foto LaPresse)

La corsa all’Europa League coinvolge ancora tre squadre nell’ultima giornata di Serie A 2017-2018: Milan (61 punti), Atalanta (60) e Fiorentina (57) sono in lotta per gli ultimi due posti nella coppa europea, con il primo che è già stato assegnato (nel senso che saranno Lazio o Inter ad andarci). Tutto in 90 minuti, ma bisogna chiaramente approfondire l’argomento: bisogna dire infatti che solo quinto e sesto posto garantiscono l’accesso alla fase a gironi, mentre il settimo obbliga a giocare i preliminari. Da questo punto di vista il Milan ha già comunque blindato gli spareggi, l’Atalanta può ancora evitarli mentre alla Fiorentina, nella migliore delle ipotesi, toccherebbe iniziare a giocare presto per i turni preliminari.

MILAN O ATALANTA QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE SE…

Come detto, il Milan è sicuro di essere comunque settimo, e dunque è la squadra con meno pressioni; certo nei suoi piani estivi c’era ben altro (si sognava anche lo scudetto) ma la stagione è andata peggio del previsto e dunque si punta ora l’obiettivo minimo, cioè evitare un’altra estate in campo per i preliminari di Europa League. Perchè sia così, il Milan non deve fare altro che lasciarsi alle spalle l’Atalanta: i rossoneri ospitano una Fiorentina che, come vedremo, è sostanzialmente tagliata fuori dal discorso mentre la Dea va a Cagliari, sul campo di una squadra che si deve salvare. I rossoneri sono padroni del loro destino: con una vittoria festeggerebbero il sesto posto. Se dovesse arrivare il pareggio, il Milan dovrebbe sperare che l’Atalanta non vinca; se invece la Fiorentina dovesse espugnare San Siro, gli orobici dovrebbero perdere perchè a parità di punti sarebbero davanti avendo vinto all’andata - mentre al ritorno è terminata 1-1.

FIORENTINA IN EUROPA LEAGUE SE…

Per la Fiorentina il discorso è decisamente più complicato: intanto, i viola non possono andare oltre il settimo posto e dunque sarebbero comunque costretti a giocare i preliminari. Per di più anche questo traguardo appare lontano: infatti l’unico modo per arrivare a prendere l’Atalanta sarebbe quello di vincere a San Siro e sperare che la Dea perda a Cagliari. Anche così però la situazione per Stefano Pioli e i suoi giocatori è complicatissima: la doppia sfida con gli orobici è pari (due volte 1-1) ed entra in gioco la differenza reti, dove l’Atalanta ha +19 e la Fiorentina +12. Avendo segnato più gol, i viola potrebbero impattare ma dovrebbero - per esempio - vincere 3-0 contro il Milan (in trasferta) e in contemporanea la Dea dovrebbe perdere 4-0 alla Sardegna Arena.

© Riproduzione Riservata.