Rally del Portogallo 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orario e vincitore (Mondiale Wrc, oggi)

Diretta Rally del Portogallo 2018, info streaming video e tv. Il percorso e l’orario delle prove speciali in programma: si decide il vincitore (oggi domenica 20 maggio)

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rally del Portogallo (LaPresse-immagine di repertorio)

Ultima giornata di gara al Rally di Portogallo 2018, sesta prova del Mondiale Wrc. Oggi domenica 20 maggio sapremo chi sarà il vincitore della prova che si disputa sullo sterrato nei dintorni di Matosinhos, piccola località che sorge nel distretto di Porto. Oggi dunque questo Rally di Portogallo si concluderà e la classifica del rally lusitano sarà delineata nel corso degli appuntamenti che caratterizzeranno la mattina, fino alla Power Stage che sarà disputata come al solito attorno all’ora di pranzo. L’attesa è grandissima, sia per la gara in sé sia perché la classifica del Mondiale Piloti si sta delineando sempre di più, dal momento che siamo giunti al sesto dei 13 appuntamenti iridati della stagione; andiamo dunque ad approfondire orari e percorsi di questa domenica 20 maggio al Rally del Portogallo e le informazioni per seguire l’evento.

ORARIO, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI PORTOGALLO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally del Portogallo 2018 sarà trasmesso in diretta tv, almeno in parte e cioè nel suo momento decisivo: dalle ore 13.00 spazio alla decisiva Power Stage, che sarà seguita da Sky Sport Plus, canale numero 205 per gli abbonati Sky, e di conseguenza sarà disponibile anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. Consigliamo in ogni caso a tutti gli appassionati, in particolare chi non è abbonato Sky, di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Portogallo.

RALLY PORTOGALLO 2018: PERCORSO DI OGGI

Nella 52^ edizione del Rally del Portogallo oggi saranno in programma un totale di cinque prove speciali, due tratti entrambi da ripetere e uno invece singolo nel contesto di un mattino che sarà a dir poco intenso, come da tradizione alla domenica. Andiamo dunque con ordine, per scoprire anche tutti gli orari: alle ore 9.35 italiane - le 8.35 locali, c’è un’ora di fuso orario con il Portogallo - si comincerà con la SS16 Montim 1 di appena 8,64 km, che sarà poi ripetuta a partire dalle ore 11.35 come SS19. Dalle ore 10.08 la SS17 Fafe 1 che misura 11,18 km e sarà ripetuta a partire dalle ore 13.18 come ultimo atto di questo Rally, dunque la prova speciale numero 20 che costituirà la decisiva Power Stage. Dopo il primo Fafe e in vista del secondo Montim, la terza prova speciale di giornata sarà invece quella di Luilhas, SS18 che misurerà 11,89 km e prenderà il via alle ore 10.36 - tutti gli orari che vi abbiamo indicato sono italiani.

