Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: chi retrocede e chi va in Champions League

20 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 38^ giornata (Foto LaPresse)

Siamo arrivati finalmente all’ultima giornata della Serie A 2017-2018: archiviato il settimo scudetto consecutivo da parte della Juventus (che ha anticipato ieri contro il Verona), restano da definire altri verdetti: intanto il quarto posto con qualificazione in Champions League, poi chi eviterà i preliminari di Europa League e la terza retrocessione. Alle 15:00 dunque si parte con Genoa-Torino; alle ore 18:00 sono in programma Cagliari-Atalanta, Chievo-Benevento, Milan-Fiorentina, Napoli-Crotone, Spal-Sampdoria e Udinese-Bologna. Si chiude alle ore 20:45 con le ultime due partite della stagione, vale a dire Lazio-Inter e Sassuolo-Roma.

IL RISULTATO DELL'ANTICIPO DI SERIE A: JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA!

Juventus - Verona 2-1. Gara che di fatto non ha nulla da dire in classifica con la Juventus che è ormai campione d'Italia per la settima volta consecutiva, e il Verona che matematicamente è stata condannata a lasciare la massima serie. La gara oltre un prevedibile risultato a favore dei padroni di casa, verterà sui festeggiamenti per il tricolore da parte dei tifosi juventini e soprattutto sull'addio di Gianluigi Buffon. Il portierone nella conferenza stampa pre partita ha già annunciato che questa sarà dopo 17 stagioni la sua ultima partita con la maglia della Juve, e tanti sono i tifosi giunti appositamente per omaggiare il capitano che ancora non ha svelatose continuerà a calcare i campi da calcio. Formazioni che rispecchiano gli annunci ufficiali con Max Allegri che concede la passerella anche a Stephan Lichtsteiner, astante che il terzino è alla sua ultima partita in bianconero, il suo addio sarà probabilmente però offuscato da quello di Buffon.

Prima frazione di gara in cui gli uomini di Pecchia onorano al massimo l'impegno, con Romulo ch spinge i suoi allo scopo di ottenere un risultato di prestigio. Sono però i padroni di casa ad avvicinarsi al vantaggio prima con Mandzukic e poi con Dybala, l'argentino nei minuti finali cerca il tocco sotto colpendo in maniera perfetta, la sfera sbatte però sotto la traversa e ritorna in campo con il portiere ospite abbondantemente battuto. Nella seconda frazione i bianconeri fanno capire che vogliono fortemente i tre punti, e al quarto minuto riescono a passare con Rugani. Il difensore è lesto a ribattere in rete una corta respinta di Nicolas, evidente però l'errore di Bearzotti che tiene in gioco il centrale bianconero.

La squadra di Allegri capisce che è il momento di spingere sulla tavoletta dell'acceleratore e due minuti dopo raddoppia con Pjanic, bravo a battere in maniera perfetta una punizione dal limite. Il match di fatto finisce qui e tutti i tifosi sono ormai proiettati a quando Allegri richiamerà in panchina il Gigi nazionale. Con una mossa attentamente e studiata il cambio avviene al 18° (come sono diciotto gli anni passati nella Juve da Buffon), il capitano lascia la fascia e si avvia a centrocampo per fare posto al terzo portiere Pinsoglio. Tutto lo stadio è in lacrime per omaggiare uno dei più grandi portieri di sempre, un portiere che non reggendo all'emozione si accomoda negli spogliatoi.

La partita non ha più nulla da dire, il tempo di scrivere a taccuino il goal di Cerci, bravo a sfruttare un cross del solito Romulo e i giocatori si avviano a finire questa lunghissima stagione. Nei minuti finali ci potrebbe essere gloria anche per Lichtsteiner, con lo svizzero chiamato sul dischetto del rigore, un rigore tirato però in maniera pessima e respinto senza problemi da Nicolas. Fischio finale che arriva dopo che lo stesso Lichtsteiner esce dal campo tra gli applausi del popolo juventino, con Pinzati che ha ben diretto che fischia tra il tripudio dei tifosi della città della mole. A seguire tutti fanno da passerella al portierone, ormai ex, che viene chiamato per alzare al cielo l'ennesima coppa della sua splendida carriera, e con i tifosi che si attardano nonostante un vero e proprio diluvio per applaudire i loro beniamini.

RISULTATI, CLASSIFICA E VERDETTI SERIE A 2017-2018

LA CORSA AL QUARTO POSTO

Nell’ultima giornata Inter e Lazio hanno fatto a gara a tenere aperta la lotta Champions League: i nerazzurri hanno consegnato un ghiottissimo match point ai biancocelesti perdendo in casa contro un Sassuolo già salvo, ma la squadra di Simone Inzaghi non ne ha approfittato e ha pareggiato a Crotone, arrivando a prendersi 3 punti di vantaggio che però sono uguali a prima, nel senso che la sfida diretta dell’andata è pari (0-0) e dunque la squadra che vincerà oggi accompagnerà la Roma in Champions League (oltre ovviamente a Juventus e Napoli), con la Lazio che già dopo il ko interno dell’Inter sapeva che nella peggiore delle ipotesi avrebbe dovuto almeno pareggiare. Sarà dunque un finale entusiasmante, acceso ancor più dal fatto che Stefan De Vrij, una delle colonne portanti dei capitolini, ha già firmato per l’Inter e dunque giocherà con il cuore diviso a metà (ma Simone Inzaghi ha garantito circa la professionalità del difensore olandese).

LA LOTTA PER LA SALVEZZA

Tre squadre si giocano la salvezza in 90 minuti: Crotone e Spal sono a quota 35 punti ma gli estensi hanno il vantaggio nella doppia sfida diretta, e in caso di arrivo a tre sarebbero sempre gli squali a retrocedere perchè gli estensi e sopratutto il Cagliari hanno una classifica avulsa migliore. Gli isolani ospitano l’Atalanta già battuta all’andata, ma la Dea vuole evitare il playoff di Europa League e dunque deve vincere e sperare; il Crotone è al San Paolo e ha il compito più difficile perchè il Napoli, pur battuto nella corsa allo scudetto, vuole onorare il suo pubblico e chiudere in bellezza con una bella prestazione condita da vittoria. E’ allora la Spal che può archiviare la pratica, ospitando una Sampdoria ormai tranquilla; abbiamo tolto dall’equazione il Chievo (in casa contro il Benevento) e l’Udinese (alla Dacia Arena contro il Bologna) perchè hanno partite abbordabili e dovrebbero perdere con conseguenti risultati sfavorevoli da altri campi, difficile che queste due formazioni conoscano lo spettro della retrocessione in Serie B.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (38^ GIORNATA)

ore 15:00 Genoa-Torino

ore 18:00 Cagliari-Atalanta

ore 18:00 Chievo-Benevento

ore 18:00 Milan-Fiorentina

ore 18:00 Napoli-Crotone

ore 18:00 Spal-Sampdoria

ore 18:00 Udinese-Bologna

ore 20:45 Lazio-Inter

ore 20:45 Sassuolo-Roma

CLASSIFICA SERIE A

JUVENTUS 95

Napoli 88

Roma 74

Lazio 72

Inter 69

Milan 61

Atalanta 60

Fiorentina 57

Sampdoria 54

Torino 51

Sassuolo 43

Genoa 41

Bologna 39

Chievo, Udinese 37

Cagliari 36

Spal, Crotone 35

Verona 25

Benevento 21

VERDETTI SERIE A 2017-2018

Juventus campione d’Italia

Juventus, Napoli, Roma qualificate in Champions League

Verona, Benevento retrocesse in Serie B

