Risultati Serie C/ Andata play off: diretta Gol live score delle partite

Risultati Serie C: diretta gol live score dei play off del terzo campionato italiano. Oggi al via i match di andata del primo turno nazionale: ritorno atteso il 23 maggio.

20 maggio 2018 Michela Colombo

Risultati Serie C play off (LaPresse)

Il campionato della Serie C torna in campo in questa domenica 20 maggio 2018: sotto ai riflettori 5 match previsti nel tabellone dei play off: in palio un unico posto per il prossimo campionato della Serie B ma il percorro fino a tela traguardo è ancora molto lungo. Dopo i due turni preliminari ecco che avrà inizio il primo turno nazionale, la cui formula è molto semplice. Saranno infatti match di andata e ritorno e le prima sfide avranno inizio proprio in questa domenica, mentre si replicherà il prossimo mercoledì 23 maggio. Il tabellone è ben chiaro: in campo le 5 vincitrici del secondo turno preliminare contro la vincente della Coppa Italia (Alessandria) e le 3 squadre (Pisa, Sambenedettese, Trapani) che hanno chiuso la stagione regolare del campionato di Serie C 2017-2018 da terze classificate. Ovviamente le teste di serie svolgeranno la partita di andata in trasferta, per poi giocarsi il tutto per tutto di fronte al pubblico di casa. Ricordiamo poi che in caso di parità passerà il club meglio piazzato.

ANDATA PLAY OFF SERIE C, I MATCH IN PROGRAMMA

Dando un occhio al tabellone dei play off della Serie C, giunta al primo turno nazionale, vediamo bene che saranno solo 5 i match previsti oggi, nel turno di andata: per tutti i campi però il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 20.30. Ecco quindi che questa sera avrà inizio la sfida tra Cosenza e Trapani con i bruzi giunti dal successo con la Casertana; in campo anche Ferlapisalò-Alessandria, match a cui i leoni del garda approdano dopo l’1-0 con l’Albinoleffe. Ecco poi Juve Stabia-Reggiana, con le vespe di ritorno dal successo clamoroso per 4-3 sulla Virtus Francavilla: per Piacenza-Sambedettese, ricordiamo invece che i lupi accedono a questo match delle ore 20.30 grazie alla vittoria di pochi giorni fa con il Monza. A chiudere il programma dei primo turno nazionale ecco poi la sfida tra Viterbese e Pisa, attesa ovviamente sempre alle ore 20.30: da segnalare che i gialloblu hanno trovato tale traguardo solo dopo la vittoria per 2-1 contro la Carrarese.

I RISULTATI ANDATA PLAY OFF

Ore 20:30 Cosenza - Trapani

Ore 20:30 FeralpiSalò - Alessandria

Ore 20:30 Juve Stabia - Reggiana

Ore 20:30 Piacenza - Sambenedettese

Ore 20:30 Viterbese - Pisa

