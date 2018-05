Risultati Serie D/ Poule scudetto, play off e play out: diretta gol live score

Risultati Serie D: diretta gol live score delle partite valide per la puole scudetto, play off e play out del quarto campionato italiano, in campo oggi domenica 20 maggio 2018.

20 maggio 2018 Michela Colombo

Risultati Serie D (LaPresse)

Il campionato della Serie D torna in campo questa domenica 20 maggio: in campo ecco quindi un altro atto per la Puole Scudetto, i play off e i play out del quarto campionato italiano. Vediamo bene che finita la regular season il calendario non si è affatto fatto più semplice: va però ricordato che per tutti questi appuntamenti e per i match previsti oggi 20 maggio il fischio d’inizio è rimasto sempre alle ore 16.00. Vediamo allora che cosa ci propone i programma ufficiale cominciando dalla Puole scudetto, che vede in campo i nove primi classificati di ogni girone della stagione regolare della Serie D e che da sicuri promossi in serie C si contendono ora il titolo italiano. La formula è semplice: tre gironi con tre squadre ciascuna e tre match per ogni turno: oggi si accenderà il secondo turno e quindi vedremo in campo alle ore 16.00 Virtus Verona-Gozzano (1^ gruppo), Vis Pesaro-Rimini (2^ gruppo) e Vibonese-Potenza (3^ gruppo).

PLAY OFF E PLAY OUT

Si giocheranno oggi anche le finali dei play off e dei play out: ultima chance quindi per giocarsi la promozione oppure la salvezza per la quarta serie di calcio italiano. Le sfide come abbiamo detto saranno tutte previste con fischio d’inizio alle ore 16.00: vediamo ora che cosa ci riserverà il programma dei play off. I match attesi saranno nove, ma di questi in realtà due non sono stati ancora definiti e verranno giocati nei prossimi giorni. Per quanto concerne il programma completo ricordiamo allora le sfide dirette per la promozione Como-Chieri, Pergolettese-Darfo Boario, Campodarsego-Arzignanochiampo, Unione Sanremo-Ponsacco, Matelica-Pineto calcio, Albalonga-Trastevere e Cavese-Taranto. Sfida altrettanto attese quelle per i play out: qui però il calendario ci avverte di una sorpresa. Alla vigilia della giornata di oggi infatti si conosce già l’esito di uno dei nove verdetti per la retrocessione nel campionato Eccellenza: lo scontro finale tra OltepoVoghera e Varese ha visto i rossoneri salvarsi con la vittoria di 2-0. Per quanto riguarda gli altri incontri in programma oggi ricordiamo che alle ore 16.00 si accenderanno Casale-Varesina, Castelvestro-Mezzolara, Launesi-Nuorese, Lumezzane-Ciserano, Rignanese-Scandicci, San Nicolò-Jesina, San Severo-Nerostellati Frattese, Turris-Aversa e Palmese-Ebolitana. Chi saranno coloro che si salveranno questo pomeriggio?

RISULTATI PUOLE SCUDETTO

Ore 16.00 Vibonese-Potenza

Ore 16.00 Virtus Verona-Gozzano

Ore 16.00 Vis Pesaro-Rimini

RISULTATI PLAY OFF

Ore 16:00 Albalonga Trastevere Calcio

Ore 16:00 Cavese Taranto

Ore 16:00 Como Chieri

Ore 16:00 Imolese Sangiovannese Finale

Ore 16:00 Matelica ASD Pineto Calcio

Ore 16:00 Pergolettese Darfo Boario

Ore 16:00 Unione Sanremo Ponsacco

Ore 16:00 Campodarsego ArzignanoChiampo

RISULTATI PLAY OUT

Ore 16:00 Casale Varesina

Ore 16:00 Castelvetro Mezzolara

Ore 16:00 Lanusei Calcio Nuorese

Ore 16:00 Lumezzane Ciserano

Ore 16:00 Rignanese Scandicci

Ore 16:00 San Nicoló Jesina

Ore 16:00 San Severo Nerostellati Frattese

Ore 16:00 Turris Aversa

Ore 16:00 US Palmese Ebolitana

