Sassuolo Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Roma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi

Sassuolo Roma verrà diretta dal signor Eugenio Abbattista e, alle ore 20.45 di domenica 20 maggio, si gioca per la 38^ giornata della Serie A 2017-2018. Le due squadre chiudono il campionato con soddisfazione: i neroverdi hanno sofferto a lungo una brutta posizione di classifica, ma sono riusciti a fare il salto di qualità nelle ultime partite e si sono salvati agevolmente e senza guai. I giallorossi hanno archiviato con 90 minuti di anticipo la loro qualificazione alla prossima Champions League, e adesso come obiettivo ultimo hanno quello di finire davanti alla Lazio con il terzo posto, pur se chiaramente non si tratta di un traguardo fondamentale. Sarà una partita senza troppe pressioni e giocata con ritmi blandi e aria di festa; in questi contesti si può anche segnare tanto, vedremo dunque come andranno le cose.

SASSUOLO ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Roma sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali della pay tv del satellite che su quelli del digitale terrestre a pagamento: nel primo caso appuntamento su Sky Calcio 2 - utilizzabile il codice d’acquisto per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio - nel secondo su Premium Sport 2 o Premium Calcio 2 HD. In entrambi i casi naturalmente sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi la rispettiva applicazione (Sky Go e Premium Play) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; per rimanere informati anche sull’esito dell’altra partita in contemporanea potrete assistere ai programmi Diretta Gol Serie A e Diretta Premium, che mettono a disposizione higlights e gol in tempo reale da entrambi i campi.

I RISULTATI E PRECEDENTI

E’ innanzitutto la partita di Eusebio Di Francesco, che per la prima volta torna da avversario a Reggio Emilia: il tecnico abruzzese qui ha vissuto anni stupendi, timbrando la storica promozione in Serie A e poi salvando la squadra per cinque stagioni consecutivi, portandola anche a giocare il girone di Europa League che fino a poco tempo prima era considerato un miracolo. Arrivato (tornato) alla Roma, Di Francesco ha dimostrato a tutti che le sue qualità e i suoi meriti ci sono tutti: al primo anno da allenatore in una piazza estremamente difficile ha condotto i giallorossi al terzo posto (manca un punto) e, soprattutto, li ha portati a una semifinale di Champions League che mancava da 34 anni, eliminando il Barcellona e battendo anche Chelsea e Liverpool lungo la strada. Sarà dunque festa per lui (e Lorenzo Pellegrini) ma anche per Beppe Iachini e un Sassuolo che sono cresciuti davvero tanto nel girone di ritorno, e hanno colto risultati che hanno permesso di non arrivare alle ultime giornate con il fiatone e una situazione scomoda. Iachini, che ha ereditato la panchina da Bucchi, aveva fatto vedere di poter invertire la tendenza ma poi anche lui si era ritrovato in un gorgo di cattive acque; alla fine missione compiuta per il sesto anno consecutivo, con tanto di ciliegina sulla torta rappresentata dalla vittoria di San Siro contro l’Inter, a certificare la bontà del progetto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Visto che le due squadre non hanno più obiettivi, indovinare le formazioni che si sfideranno a Reggio Emilia è quantomeno complicato; per esempio il Sassuolo potrebbe operare un ampio turnover a centrocampo, dando spazio a chi ha giocato meno come Mazzitelli, Sensi e Cassata senza dimenticarsi però del veterano Biondini, che potrebbe iniziare la partita. Possibile che davanti ci sia uno tra Matri e Babacar, mentre dovrebbe essere dato campo a Politano che gioca contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio; peraltro per lui potrebbe essere l’ultima partita con la maglia del Sassuolo, così come per Pegolo che potrebbe essere titolare tra i pali. Nella Roma possibile che Jonathan Silva prenda il posto di Kolarov come terzino sinistro, che Skorupksi sia titolare come portiere e che Bruno Peres giochi a destra come terzino: in mezzo ancora Fazio e Manolas, a centrocampo l’assenza di Nainggolan limita le scelte e dunque dovrebbero esserci Pellegrini e Strootman insieme a De Rossi. Qualche dubbio in più nel tridente offensivo: Dzeko titolare per aumentare il bottino di reti, Cengiz Under favorito su Schick mentre a sinistra potrebbe anche esserci campo per il giovane Antonucci.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita di fine stagione e senza obiettivi, dunque difficile da pronosticare; l’agenzia di scommesse Snai ci dice comunque che la squadra favorita è ovviamente la Roma, che ha una quota sul segno 2 di 1,87 contro il 3,90 che accompagna il segno 1, da giocare in caso di affermazione del Sassuolo. Per quanto riguarda il segno X che identifica il pareggio, se le cose al Mapei Stadium dovessero andare in questo modo il vostro guadagno sarebbe di 3,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

