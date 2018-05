Scherzo Iene a Perin, tradito dalla moglie con il nero di Whatsapp/ Video, il portiere affranto: “Divorziamo”

20 maggio 2018 Silvana Palazzo

Per lo scherzo di oggi Le Iene hanno giocato con i sentimenti di Mattia Perin: il programma di Italia 1 ha messo alla prova il portiere del Genoa facendogli credere che la moglie lo aveva tradito con il “nero di whatsapp”. Lui, l'estremo difensore più cercato d'Italia, vedrà svanire in pochi minuti il suo sereno quadretto familiare, prima di scoprire che fosse uno scherzo. Lo scherzo è stato realizzato con la complicità del centrocampista Andrea Bertolacci, con il quale tra l'altro si è soffermato durante la merenda a parlare della scelta del tronista Niccolò Brigante di Uomini e Donne, oltre che di calciomercato. «Io pensavo che sceglieva l'altra», dice al compagno di squadra. Quando si siedono sul divano si accorgono però di essere ripresi da uno dei muratori che sta effettuando i lavori di ristrutturazione della sua villa. A partire subito in quarta è Bertolacci. «Oh ma che c...o fa questo, oh!», dice il centrocampista. E questo particolare segna l'inizio vero e proprio dello scherzo...

PERIN, SCHERZO IENE: TRADITO DALLA MOGLIE CON IL NERO DI WHATSAPP

«Fammi vedere che stai riprendendo», urla Perin al muratore. «Ho una figlia di due mesi e ci riprendi? Non ti faccio andare via», continua il portiere che vuole vedere le registrazioni del muratore. Ed è così che scopre che la moglie lo tradisce. Perin sospetta che sia complice di una banda di ladri, ma il problema è un altro: sua moglie ha un altro uomo. «Ho notato dei movimenti strani in casa e siccome sono un tuo ammiratore ho provato a raccogliere delle immagini per capire cosa stava succedendo». Quando il portiere scopre il tradimento reagisce malissimo: «Mandami i video. Prende i vini miei questo... Giorgia che mi ha fatto! Dentro casa mia... Mo spacco qualcosa. È meglio che l'ho scoperto. Famme sta zitto che nel razzismo non ci voglio entrare...». E prosegue: «Non ho u c...o da invidiare ai neri». Quando arriva la moglie la situazione rischia di degenerare: «Divorziamo e ci mettiamo d'accordo per la bambina. Ora devo fare le sponde a giocare per stare con lei...». Intervengono allora Le Iene che svelano lo scherzo. Clicca qui per vedere il video dello scherzo de Le Iene.

