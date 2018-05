Spal Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Blucerchiati tranquilli, gli estensi devono approfittarne per centrare la salvezza

20 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spal Sampdoria, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Sampdoria viene diretta dal signor Marco Di Bello; alle ore 18:00 di domenica 20 maggio lo stadio Paolo Mazza ospita la partita valida per la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Stagione già chiusa per i blucerchiati, che non possono più arrivare in Europa League e dunque giocano esclusivamente per provare a mettere altri punti in una classifica comunque buona; la Spal invece ha 90 minuti per archiviare quella che sarebbe una salvezza comunque storica, perchè arrivata contro le previsioni e anche dopo un girone di andata che aveva indicato altro. La tensione dunque sarà tutta dalla parte degli estensi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Sampdoria è trasmessa in diretta tv soltanto sui canali del satellite a pagamento: l’appuntamento è sul pacchetto Calcio, e chi non vi avesse sottoscritto un abbonamento potrà comunque avvalersi dell’acquisto del singolo evento utilizzando lo specifico codice. Come sempre ci sarà poi la possibilità di seguire questa partita in mobilità: l’applicazione Sky Go attiva la diretta streaming video su dispositivi come PC, tablet e smartphone, gli abbonati non dovranno versare quote aggiuntive per accedere alle immagini.

I RISULTATI E PRECEDENTI

La Spal in questo momento è salva: per ottenere la permanenza in Serie A, diventando l’unica neopromossa a centrare l’obiettivo, ha bisogno di rimanere davanti al Crotone. Significa che se gli squali dovessero perdere a Napoli, la salvezza sarebbe cosa fatta in ogni caso; altrimenti la Spal dovrà fare lo stesso risultato della squadra di Walter Zenga o, in alternativa, superare una tra Cagliari (ha un punto in più), Chievo e Udinese che hanno due lunghezze di vantaggio. Giocando contro una squadra che ha ormai esaurito le sue spinte motivazionali l’obiettivo è davvero a portata di mano; magari non sarebbe una salvezza equiparabile a quella del Crotone di un anno fa ma in ogni caso rappresenterebbe un grande traguardo. La Sampdoria ha fatto sei punti in più rispetto al 2017 e ha migliorato la sua posizione di una tacca, ma non va comunque in Europa: i blucerchiati avevano disputato un grande girone di andata ed erano anche in una posizione utile per correre per la Champions League, ma poi è arrivato il calo strutturale dettato da una rosa corta e con ancora un po’ di inesperienza. Marco Giampalo può comunque dirsi soddisfatto: è riuscito a fare meglio dell’anno scorso e questo è un punto a suo favore.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SAMPDORIA

La Spal deve giocare senza tre squalificati: in difesa mancano Thiago Cionek e Salamon, dunque sarà Lorenco Simic a giocare al fianco di Vicari con Felipe dall’altra parte, in porta ci sarà ancora Alfred Gomis vista l’indisponibilità di Meret. In mezzo sarà invece assente Everton Luiz; Viviani non è al top e dunque spazio a Schiattarella, che agirà come perno centrale della linea con Kurtic e Alberto Grassi che vanno verso la conferma da mediani, Manuel Lazzari ha recuperato e stringe i denti mentre a sinistra andrà Pippaccione Costa. Davanti ovviamente giocano i soliti noti, Paloschi e Antenucci. Nella Sampdoria potrebbe esserci ancora turnover: in porta Belec - Viviano è out - in difesa Joachim Andersen potrebbe sostituire uno tra Silvestre e Gian Marco Ferrari con Bereszynski a destra e Strinic favorito a sinistra. In mediana, sia Lucas Torreira che Praet potrebbero essere all’ultima con la maglia blucerchiata: giocheranno insieme a Linetty, mentre sulla trequarti andrà Gaston Ramirez. Possibile maglia da titolare per Caprari al fianco di Kownacki, Quagliarella proverà eventualmente nel secondo tempo a timbrare il ventesimo gol in questo campionato per chiudere in bellezza.

QUOTE E PRONOSTICO

Le motivazioni nel calcio, e soprattutto in questi contesti di fine stagioni, fanno tanto e forse tutto; per questo la Spal parte favorita nel pronostico dei bookmaker. L’agenzia di scommesse Snai dice addirittura che il segno 1 per la sua vittoria vale 1,57 contro il 5,75 che accompagna il successo esterno della Sampdoria, per il quale dovrete ovviamente giocare il segno 2. L’eventualità del pareggio nella sfida dello stadio Mazza è come sempre indicata dal segno X e, se le cose dovessero realmente andare in questo modo, la vostra vincita su questa partita sarebbe di 4,35 volte la cifra che avrete deciso di investire.

