Tifosi della Roma contro Balotelli / Striscione a Testaccio: "Uomo senza valore, non ti vogliamo"

Tifosi della Roma contro Balotelli, striscione a Testaccio: "Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore. Balotelli Roma non ti vuole". Parole sicuramente pesanti.

20 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Tifosi della Roma contro Balotelli - La Presse

Una frangia dei tifosi della Roma hanno deciso di lanciare un messaggio importante per cercare di far capire come Mario Balotelli non sia calciatore gradito. Nella notte infatti è apparso uno striscione presso i Campi Testaccio dove c'era scritto: "Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore. Balotelli Roma non ti vuole." Parole pesanti che sicuramente il calciatore potrebbe decidere di non trattare con i giallorossi. Non è da escludere però che proprio queste parole non vadano a stuzzicare l'orgoglio di Mario Balotelli che trasformando gli insulti in complimenti si toglierebbe una bella soddisfazione. Va ribadito ovviamente che in uno striscione non si può assolutamente parlare di tutto il tifo giallorosso e sono diversi quelli che hanno anche sottolineato il loro apprezzamento nei confronti di un calciatore che potrebbe a Roma dare moltissimo.

LA VOCE DI CALCIOMERCATO

Si è parlato a lungo nelle ultime settimane del possibile passaggio di Mario Balotelli alla Roma nella prossima sessione di calciomercato. L'attaccante italiano si svincola dal Nizza alla fine di giugno e diventa quindi un affare importante per chiunque lo vada a prendere. Questo anche perché Supermario è ancora giovane e può dare tanto anche nel nostro campionato. I giallorossi poi avrebbero proprio bisogno di un alterego a Edin Dzeko che è mancato troppo in questa stagione e che non ha permesso al bosniaco di riposarsi praticamente mai. Il calciatore bosniaco rimarrà e per la società capitolina andare a prendere un calciatore importantissimo a parametro zero regalerebbe anche la possibilità di risparmiare quei soldi pronti da investire per irrobustire anche la difesa e il centrocampo. Una Roma che però si dovrà guardare con grande attenzione dalla concorrenza perché sulle tracce dell'attaccante ci sono anche tanti altri club importanti.

