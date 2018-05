Udinese Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I felsinei sono tranquilli da tempo, i friulani sono ormai quasi salvi

20 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Udinese Bologna, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Bologna, alla Dacia Arena, sarà diretta dal signor Claudio Gavillucci e si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 maggio. Il campionato di Serie A 2017-2018 va in archivio, ma nella 38^ e ultima giornata l’Udinese deve ancora archiviar la sua salvezza. Lo farà contro una squadra che da tempo non ha più obiettivi, è tra quilla e dunque almeno dal punto di vista dell’intensità non dovrebbe opporre una tremenda resistenza; tuttavia bisogna stare attenti alle sorprese, che sono sempre dietro l’angolo anche e soprattutto per come la squadra friulana ha affrontato il girone di ritorno. Sia come sia, dovendo puntare su un risultato secco punteremmo decisamente sulla vittoria casalinga della squadra allenata da Igor Tudor.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Bologna è trasmessa in diretta tv soltanto sui canali del satellite a pagamento: l’appuntamento è sul pacchetto Calcio, e chi non vi avesse sottoscritto un abbonamento potrà comunque avvalersi dell’acquisto del singolo evento utilizzando lo specifico codice. Come sempre ci sarà poi la possibilità di seguire questa partita in mobilità: l’applicazione Sky Go attiva la diretta streaming video su dispositivi come PC, tablet e smartphone, gli abbonati non dovranno versare quote aggiuntive per accedere alle immagini.

IL CONTESTO

Due punti di vantaggio su Spal e Crotone, uno sul Cagliari: perchè avvenga la retrocessione, l’Udinese dovrebbe perdere e al tempo stesso estensi e squali dovrebbero vincere, mentre gli isolani almeno pareggiare. Scenario che, per carità, potrebbe sempre verificarsi ma che appare difficile da contemplare tutto insieme; qualora la squadra friulana dovesse anche solo pareggiare, anche il Cagliari dovrebbe vincere. Insomma: l’Udinese di fatto non è ancora salva perchè ha risultati pessimi nelle sfide dirette (una sola vittoria, contro il Crotone all’andata) e di conseguenza rischia tanto con gli arrivi a pari punti, ma la vittoria del Bentegodi contro il Verona ha dato molto probabilmente la spinta decisiva verso un’altra permanenza in Serie A. Sarebbe la 23esima salvezza consecutiva, con in mezzo partecipazioni alle coppe europee: niente male davvero. Il Bologna come detto non ha obiettivi da tempo: per il terzo anno consecutivo i felsinei si sono salvati con ampio anticipo ma poi non sono riusciti a fare il salto di qualità giusto per attaccare la zona europea. Tanto che nel girone di ritorno sono arrivate soltanto quattro vittorie a fronte di 11 sconfitte, non cero il rendimento che Roberto Donadoni si sarebbe augurato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

Per archiviare la salvezza l’Udinese prosegue con il 4-4-1-1: De Paul si posiziona alle spalle di Lasagna, a fare la differenza in fase offensiva è la posizione di Barak e Jankto che avanzano e si posizionano ai lati dell’argentino per formare così una linea di mezzepunte, lasciando invece ai due centrali (i favoriti sono Hallfredsson e Seko Fofana, Behrami è squalificato) il compito di formare la cerniera a protezione della difesa. Qui, Stryger Larsen e Samir giocano come terzini con Danilo che viene affiancato da Nuytinck a protezione di Bizzarri. Nel Bologna è squalificato Helander, dunque spazio a Simone Romagnoli in difesa con De Maio, mentre Torosidis agisce come esterno di destra e Masina si piazza dall’altro lato del campo. Solito centrocampo con Andrea Poli e Dzemaili interni, in cabina di regia invece Nagy si prepara a prendere il posto di Pulgar non al meglio; come il cileno anche Federico Di Francesco e Destro, infatti nel tridente schierato da Donadoni dovrebbero trovare posto Verdi e Palacio come esterni con Avenatti che sarà il riferimento centrale.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico fornito dall’agenzia di scommesse Snai tende nettamente a favore del Bologna: la quota posta sul segno 1 vale infatti 1,45 mentre il valore che è stato dato al segno 2, identificativo dell’affermazione fuori casa dell’Udinese, è di 6,75. Vale 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto invece l’eventualità del segno X, che naturalmente identifica il pareggio in questa partita come in tutte le altre.

