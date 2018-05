Video/ Caen Psg (0-0): highlights della partita (Ligue 1, 38^ giornata)

Video Caen Psg (risultato finale 0-0): gli highlights della partita, valida nella 38^ e ultima giornata della Ligue 1. Pareggio a reti bianche al Michel d'Ornano.

20 maggio 2018 Fabio Belli

Video Caen Psg (LaPresse)

Tutto come previsto nell’ultima sfida di Ligue 1 tra Caen e il Paris Saint Germain già campione di Francia da diverse settimane. Ai padroni di casa serviva invece almeno un punto per la salvezza ed evitare i play out, respingendo l’ultimo assalto del Tolosa terzultimo. E così è andata, con un PSG molto rimaneggiato nella formazione titolare che è rimasto con le polveri bagnate, a dispetto dei 108 gol realizzati nelle precedenti 37 partite di campionato. Non si è sbloccata la situazione nel primo tempo, nonostante sia andato molto vicino al gol il Paris Saint Germain con Christpoher Nkunku, che ha impegnato severamente il portiere di casa, Brice Samba.

INTERVALLO

Il finale di tempo è stato però tutto del Caen, che si è visto negato il gol da un bell’intervento del portiere del PSG Areola, al 43’. Il numero uno ospite ha sventato un’occasione in uscita su Ivan Santini, poi il secondo tempo si è sostanzialmente risolto con una lunga attesa del triplice fischio finale. E con un possesso palla prolungato del Paris Saint Germain, che alla fine arriverà al 74% contro il 26% degli avversari. Ma nella seconda frazione di gioco l’unica vera occasione capita al 27’ sui piedi di Thiago Motta, che manca di poco il bersaglio con un gran destro. Poi praticamente niente più, il Caen si guarda bene dal correre pericoli e riesce a chiudere il discorso con uno 0-0 che vale la salvezza, con il Tolosa costretto ai play out tenuto lontano un punto. Nessun problema neanche per il PSG, con le sue stelle già proiettate verso il Mondiale.

