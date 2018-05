Video/ Juventus Verona (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata)

Video Juventus Verona (2-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 38^ giornata che è stata disputata all'Allianz Stadium (sabato 19 maggio).

20 maggio 2018 Fabio Belli

Passerella finale per la Juventus dopo l'impresa storica del settimo Scudetto consecutivo. Nessuno in Italia era mai riuscito a fare tanto, sono 34 i titoli per il club che durante la gestione Allegri ha sempre vinto il titolo, 4 Scudetti per il tecnico livornese accompagnate da altrettante Coppe Italia. Per l'assalto alla Champions, si potrà provare l'anno prossimo. Ma senza qualche bandiera che ha salutato. Innanzitutto Gigi Buffon, che dopo 17 anni di Juventus saluta per tentare probabilmente l'avventura al Paris Saint Germain. Ma anche Stephen Lichtsteiner, che fa parte del gruppo che, dal 2011 ad oggi, ha alzato al cielo i sette trofei consecutivi dello Scudetto. Partita che aveva poco da dire dal punto di vista agonistico, col Verona già rassegnato alla Serie B ma comunque capace di giocare una partita vivace. Fares impegna severamente Buffon, nel finale di tempo la Juventus ha due grandi occasioni per passare: prima un delizioso colpo sotto di Dybala si stampa sulla traversa, poi il portiere scaligero Nicolas si supera su una gran girata di Mandzukic. A inizio ripresa, l'uno-due juventino che decide la partita. Al 4' conclusione di Douglas Costa respinta da Nicolas, Bearzotti non sale e per Rugani è un gioco da ragazzi il tap-in dell'1-0. 2' dopo, Pjanic trasforma magistralmente una punizione dal limite, la sua specialità. Grande commozione al 19': Buffon viene sostituito dal terzo portiere bianconero Pinsoglio e mette fine a una pagina storica del calcio italiano, salutando tutto il pubblico a bordo tribuna nel tempo che resta. Il Verona è comunque vivo e accorcia le distanze, su discesa di Romulo sulla destra e assist concretizzato da un fulmineo inserimento in area di Cerci. Si chiude con un rigore, per fallo di mano di Bearzotti, calciato a furor di popolo da Lichtsteiner, ma una gran parata di Nicolas non permette allo svizzero (alla fine sostituito "virtualmente", con i tre cambi già effettuati, per ricevere la standing ovation) di mettere il sigillo ai sette Scudetti vinti. Poco male per la Juventus che vince 2-1 e può immergersi nella festa dell'Allianz Stadium.

DICHIARAZIONI

Ecco le voci dagli spogliatoi dopo la vittoria della Juventus per 2-1 contro il Verona, festa per il settimo Scudetto juventino. Così Miralem Pjanic: “Quest’anno abbiamo avuto un grandissimo avversario che è stato il Napoli. Faccio grandi complimenti a loro per la stagione, noi abbiamo parlato sul campo: siamo entrati nella storia con questo settimo Scudetto e sarà per sempre così. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni di squadra e alla società che lavora per migliorare anno dopo anno: la prossima stagione puntiamo a vincere di più. Posso solo dirmi fortunato di essermi goduto da vicino un campione e un uomo straordinario come Gigi Buffon. La sua carriera parla da sola, mi spiace lasci la Juventus ma merita applausi non solo dai tifosi bianconeri ma da tutto il mondo del calcio. Gli auguro tutto il meglio e giocare con lui è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere tanto. La mia stagione è stata l’immagine della squadra, riesco a far bene perché è tutta la squadra a far bene, sono appoggiato da grandissimi uomini, dai giocatori allo staff tecnico alla società: dobbiamo goderci tutto questo.”

Questo invece il commento di Massimiliano Allegri: “Questo per noi è l’anno dell’orgoglio, perché ne avevamo bisogno per arrivare alla fine e arrivare davanti a un Napoli che potrebbe chiudere a 91 punti. Complimenti a loro per quello che hanno fatto e naturalmente grandi complimenti a noi, perché non è facile fare quello che si è realizzato. Le due settimane decisive sono state quella prima del match d’andata a Napoli e quella successiva alla sfida di ritorno persa contro i partenopei. Sono stati i momenti in cui si è vista la forza mentale di questa squadra: eravamo consapevoli che loro un colpo l’avrebbero sbagliato, e l’hanno sbagliato a Firenze. Sul futuro posso dire che ogni scelta va presa con grande lucidità: anche l’anno prossimo avremo gli obiettivi di quest’anno, vincere Scudetto e Coppa Italia e fare una Champions League importante. Per fare questo bisognerà valutare gli stimoli della rosa e prendere giocatori adatti a rincorrere questi traguardi. Sono convinto che la società ormai sia molto brava a valutare la qualità dei giocatori da inserire in una rosa che deve mantenersi ai livelli di questi quattro anni. Quest’anno è stato un po’ più faticoso del solito, non tanto a livello tecnico quanto decisionale, ed ora ho bisogno di un po’ di vacanza. Sono felice di aver seguito sempre il mio istinto, tranne contro il Napoli: lì ho ragionato troppo e infatti ci hanno castigato.”

