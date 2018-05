Video/ Livorno Lecce (3-1): highlights e gol della partita (Supercoppa Serie C)

Video Livorno Lecce (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida per il secondo turno della Supercoppa di Serie C. Toscani avanti con Moreli, Murilo e Vantaggiato.

20 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Livorno Lecce (LaPresse)

Allo Stadio Armando Picchi il Livorno si impone sul Lecce per 3 a 1. Nel primo tempo i toscani partono forte e passano in vantaggio già al 4' con Morelli, tramite una gran conclusione dalla distanza. Gli amaranto mettono poi a segno il raddoppio al 18' grazie a Murilo, ispirato da Vantaggiato, ma i giallorossi non ci stanno ed accorciano le distanze subito al 22' per merito di Di Piazza, su assist di Caturano. Sul prosieguo della prima frazione i pugliesi sfiorano pure il pareggio con Arrigoni al 24', salvo però subire il tris ad inizio secondo tempo, precisamente al 56', a causa del calcio di rigore trasformato da Vantaggiato e concesso per fallo di Cosenza ai danni di Murilo. I nuovi volti provenienti dalla panchina non sembrano risollevare particolarmente le sorti degli ospiti che vanno incontro alla sconfitta fermandosi al palo colpito da Arrigoni nel recupero al 92', complice la parata del portiere Mazzoni. Sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro D'Ascanio, della sezione di Ancona, ha estratto il cartellino giallo solamente 2 volte ammonendo rispettivamente Morelli da un lato e Valeri dall'altro. Nell'ultima partita, prevista per sabato, del triangolare di Supercoppa il Lecce affronterà il Padova, quest'ultimo in una posizione di vantaggio avendo superato il Livorno per 5 a 1 nella prima sfida.

IL TABELLINO

Livorno-Lecce 3 a 1 (p.t. 2-1)

Reti: 4' Morelli(LI); 18' Murilo(LI); 22' Di Piazza(LE); 56' RIG. Vantaggiato(LI).

Assist: 18' Vantaggiato(LI); 22' Caturano(LE).

LIVORNO Mazzoni; Morelli, Pirrello(73' Lischi), Borghese, Gonnelli; Bruno(73' Giandonato), Gemmi, Kabashi(77' Casanova); Doumbia, Murilo(73' Maiorino); Vantaggiato(85' Montini). All. Sottil. A disp.: Pulidori, Sambo, Perez, Zhikov.

LECCE Perrucchini; Ciancio, Cosenza, Marino, Di Matteo(58' Valeri); Mancosu, Arrigoni, Tabanelli(58' Selasi); Costa Ferreira(83' Tsonev); Di Piazza(74' Persano), Caturano(74' Saraniti). All. Liverani. A disp.: Chironi, Vicino, Lepore, Megalaitis, Gambardella, Legittimo.

Arbitro: D'Ascanio (sezione di Ancona). Ammoniti: 63' Morelli(LI); 90' Valeri(LE).

