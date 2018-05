Viterbese Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (playoff)

Diretta Viterbese Pisa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca l'andata del primo turno nella fase nazionale dei playoff di Serie C

20 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Viterbese Pisa, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Viterbese Pisa, partita che sarà diretta da XXXX, si gioca alle ore 20:30 presso il Rocchi; è valida per l’andata del terzo turno dei playoff di Serie C 2017-2018. Di fatto siamo agli ottavi di finale, vale a dire il primo turno della fase nazionale: archiviati i due turni interni ai gironi, adesso diventa un tutti contro tutti anche se qui a Viterbo si affrontano due squadre che si erano trovate nel girone A. La formula rimane la stessa: in caso di parità a passare il turno sarà la squadra meglio piazzata in classifica. Si tratterebbe però del Pisa, che infatti giocherà il ritorno in trasferta; la grande differenza rispetto ai primi due turni è proprio questa, da qui in avanti sono previste due partite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese Pisa non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre per le partite di Serie C l’appuntamento è con il portale elevensports.it: qui infatti sarà possibile assistere alla partita in diretta streaming video, avendo a disposizione PC, tablet o smarthone. Al solito sarà possibile abbonarsi alla piattaforma pagando una quota, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento (dunque anche in questo caso).

I RISULTATI E PRECEDENTI

Il Pisa ha un grande vantaggio: quello di poter pareggiare due volte e trovarsi ai quarti di finale dei playoff. Un vantaggio che gli deriva dall’aver fatto tre punti in più della Viterbese in campionato; tuttavia la squadra toscana non è del tutto soddisfatta di aver raggiunto questo traguardo, perchè è stata concretamente in corsa per la promozione diretta ma ha perso troppi punti e non è dunque riuscita a tenere il passo del Livorno e del Siena. Inizia oggi la sua avventura nella post season; due anni fa, con Gennaro Gattuso in panchina, era arrivata fino in fondo e festeggiato la promozione dopo la finale contro il Foggia di Roberto De Zerbi. La Viterbese come sappiamo ha invece già giocato due partite ai playoff: le ha vinte entrambe, superando prima il Pontedera e poi la Carrarese sempre con il risultato di 2-1. Avrebbe potuto pareggiare, ma da questo momento no: meglio, nel doppio confronto con il Pisa avrà bisogno di vincere almeno una volta per superare il turno ed essere ai quarti. Per la terza volta nel giro di dieci giorni la squadra laziale gioca al Rocchi: deve sfruttare il fattore campo, la sensazione è che sia proprio questa la partita da vincere per poi andare all’Arena Garibaldi con due risultati su tre a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PISA

Possibile e probabile conferma degli undici che hanno vinto martedì per Stefano Sottili: dunque Iannarilli in porta con Peverelli e Sini che agiranno da terzini, mentre Celiento e Rinaldi si occuperanno della zona centrale del campo. A centrocampo invece sono Cenciareli e Di Paolantonio a fare le mezzali, con Baldassin che è favorito su Benedetti e Zenuni in qualità di regista basso; come sempre Vandeputte e Calderini saranno gli esterni nel tridente offensivo con Jefferson da prima punta, Claudio de Sousa dalla panchina potrà eventualmente portare il suo contributo nel secondo tempo. Il Pisa non gioca dal 28 aprile, quando ha perso ad Arezzo; dovrebbe presentarsi in campo con un 4-4-2 nel quale Mario Petrone punta su Lazar Petkovic come portiere, su Birindelli e Lorenzo Flippini come terzini e sui due centrali difensivi che sono Lisuzzo e Sabotic (o Ingrosso). I due mediani di centrocampo dovrebbero essere invece Gucher e De Vitis, sulle corsie laterali spazio a Di Qiunzio e capitan Mannini (ma occhio anche a Sainz Maza jolly sempre utilissimo) mentre nel reparto offensivo Masucci è sicuro del posto e al suo fianco a tutti gli effetti dovrebbe avere la meglio Maikol Negro.

QUOTE E PRONOSTICO

A essere favorita per la vittoria è la Viterbese, almeno secondo quello che riporta l’agenzia di scommesse Snai: per questo bookmaker il segno 1 che identifica il successo dei laziali vale infatti 2,30 contro la quota di 2,95 che viene posta sul segno 2, da giocare in caso di affermazione esterna del Pisa. Per quanto riguarda invece il segno X, è quello che dovete giocare se pensate nel pareggio e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,05 volte la cifra che avrete deciso di investire.

