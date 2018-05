ANDREA PIRLO, LA NOTTE DEL MAESTRO/ Streaming video e diretta tv, partita d'addio: la "maledetta" e le glorie

Andrea Pirlo, "La notte del maestro" streaming video e diretta tv: partita d'addio al calcio del centrocampista ex Milan e Juventus. Ecco chi vedremo in campo: tutti i convocati.

21 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Andrea Pirlo, "La notte del maestro" - La Presse

Sono tantissime le emozioni che vivremo stasera grazie a ''La notte del maestro'' con la quale Andrea Pirlo saluterà la sua vita da calciatore. L'evento è stato pubblicizzato molto anche dai vari personaggi che scenderanno in campo e che hanno dimostrato di avere grandissimo affetto nei confronti proprio di Andrea Pirlo. Tra questi non si può non sottolineare la grandissima ironia mostrata ancora una volta da Christian Vieri che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram un video in cui imita il suo ex compagno di Nazionale, imitandone anche la flemma e la tranquillità portando molto sotto tono la sua voce. Ironico è anche lo stesso Andrea Pirlo che quando viene inquadrato sottolinea: "Ci divertiremo in campo perché stavolta tu non giocherai". Grande attesa quindi di vedere in campo questi splendidi campioni che hanno segnato in maniera indelebile il nostro calcio.

COME SEGUIRE LA PARTITA

Va in scena stasera la gara d'addio al calcio di Andrea Pirlo, rinominata da Sky Sport in maniera geniale ''La notte del Maestro''. Il centrocampista affronterà ex compagni di squadra con i quali ha condiviso soprattutto le esperienze in Juventus, Milan e Nazionale. Sarà il momento di rivedere in campo tanti e amatissimi ex calciatori oltre anche a qualche ragazzo ancora in attività. La partita andrà in onda in diretta su Sky Sport 1 con la rete satellitare che ha deciso di dare la possibilità di seguire il match a tutti visto che gli abbonati solo al pacchetto Calcio la potranno seguire su Sky SuperCalcio mentre in chiaro andrà in onda su Tv8. Inoltre sarà possibile seguire la partita sui social network, andando a seguire da vicino i profili di Facebook e Twitter proprio di Sky Sport. Inoltre la gara si potrà seguire in diretta streaming per gli abbonati grazie all'applicazione Sky Go su dispostivi mobili come pc, tablet e smartphone. Inoltre la partita sarà trasmessa in diretta streaming anche dal sito ufficiale di Tv8.

TUTTI I CONVOCATI PER "LA NOTTE DEL MAESTRO"

Stasera è l'ora di vedere in campo per l'ultima volta ufficiale Andrea Pirlo con quella che Sky ha rinominato "La notte del maestro". Vedremo tantissimi campioni in campo tra i calciatori che il centrocampista ha incontrato nelle sue avventure con le maglie di Milan, Juventus e con la Nazionale azzurra. Oltre a questi ci sarà anche Frank Lampard con il quale Pirlo ha condiviso l'avventura nella Mls League nel New York City. Ecco tutti i convocati: Portieri: Christian Abbiati, Gianluigi Buffon, Nelson Dida, Marco Storari. Difensori: Daniele Adani, Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Leonardo Bonucci, Marcos Cafu, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Billy Costacurta, Giuseppe Favalli, Ciro Ferrara, Fabio Grosso, Marek Jankulovski, Kahka Kaladze, Stephan Lichtsteiner, Paolo Maldini, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, SergInho, Dario Simic e Gianluca Zambrotta. Centrocampisti: Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Roberto Baronio, Cristian Brocchi, Mauro German Camoranesi, Daniele De Rossi, Alessandro Diamanti, Aimo Diana, Gennaro Gattuso, Frank Lampard, Leonardo, Claudio Marchisio, Simone Pepe, Simone Perrotta, Manuel Rui Costa, Clarence Seedorf, Marco Verratti. Attaccanti: Marco Borriello, Antonio Cassano, Hernan Crespo, Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino, Vincenzo Iaquinta, Filippo Inzaghi, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Fabio Quagliarella, Ronaldinho, Ronaldo Luis Nazario de Lima, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Nicola Ventola e Christian Vieri.

© Riproduzione Riservata.