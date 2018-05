Allegri resta alla Juventus / Vertice alla Continassa con Agnelli e Marotta: non rinnova, ma non parte

Allegri resta alla Juventus, vertice alla Continassa con Andrea Agnelli e Beppe Marotta: il tecnico sarà ancora in bianconero, ma senza il rinnovo del contratto al 2020. Attesa per le parole

21 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Allegri resta alla Juventus - La Presse

Nel summit alla Continassa Massimiliano Allegri ha parlato con la società anche e soprattutto di calciomercato. La Juventus dopo sette Scudetti di fila ha deciso di rinnovarsi per l'ennesima volta con tanti calciatori importanti che hanno lasciato. Ovviamente in testa a tutti viene da pensare a Gianluigi Buffon che ha lasciato i bianconeri dopo 17 anni. Pesanti sono stati anche gli addii di Lichtsteiner e Asamoah che portano a rifondare le corsie difensive in vista della prossima stagione. Con Emre Can che sembra ormai molto vicino all'approdo a Torino e con Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola che torneranno dall'Atalanta sarà il momento di valutare altri giocatori importanti per dare tono alla squadra e farla crescere ancor di più a livello europeo. Attenzione però perché nella lista dei partenti ci sono anche Alex Sandro, Mandzukic, Marchisio e Sturaro e pure loro andranno sostituiti in maniera adeguata.

VERTICE ALLA CONTINASSA CON AGNELLI E MAROTTA

Massimiliano Allegri sarà l'allenatore della Juventus anche per la prossima stagione, 2018/19. Questa è la notizia che filtra da un vertice alla Continassa dove il tecnico ha incontrato il Presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved e i dirigenti Beppe Marotta e Fabio Paratici. In questo lungo summit è stata programmata la nuova stagione, ma non è stato rinnovato il contratto del tecnico come qualcuno si aspettava visto che al momento Allegri è legato alla Juventus già fino al 2020. Tradizione vuole infatti che la Juventus non voglia iniziare una nuova stagione con il tecnico in scadenza di contratto e in questo caso il problema non sussisteva. Sarà poi da decidere alla fine della prossima stagione, anche in base ai risultati, quello che Massimiliano Allegri farà nel suo futuro e quindi se il suo accordo con i bianconeri sarà ulteriormente prolungato.

© Riproduzione Riservata.