Inter in Champions League / Video, Spalletti impazzisce al triplice fischio finale, ecco perché

Inter in Champions League, video: Spalletti impazzisce al triplice fischio finale, ecco perché... I nerazzurri tornano nella massima competizione europea grazie alla vittoria contro la Lazio

21 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Inter in Champions League, Luciano Spalletti - La Presse

Al fischio finale di Lazio-Inter i nerazzurri possono far festa per quella che sembrava una qualificazione ormai sfumata verso la prossima Champions League. L'unica cosa che non molti hanno capito è il perché Luciano Spalletti si sia lanciato verso il settore dove erano appunto i tifosi della sua squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare non ci sia stato niente di particolare con il tecnico che si sia esclusivamente rivolto al pubblico per scaricare la tensione di un momento di certo entusiasmante ma arrivato alla fine di una stagione veramente molto complicata e piena di polemiche. Luciano Spalletti è davvero felice per questo risultato e non ce l'aveva con nessuno in particolare, voleva solo dedicare con foga il successo ai tifosi nerazzurri presenti sugli spalti. Clicca qui per il video dell'esultanza di Luciano Spalletti.

I NERAZZURRI TORNANO NELLA MASSIMA COMPETIZIONE EUROPEA

L'Inter torna in Champions League dopo sei anni, l'ultima presenza infatti risale alla stagione 2011/12. Una qualificazione che è arrivata al fotofinish dopo una cavalcata fatta di tanti scivoloni imprevisti come il ko della settimana scorsa contro il Sassuolo in casa. Un successo che era stato messo seriamente a rischio nel primo tempo della gara di ieri contro la Lazio dove l'Inter era sotto per 2-1 e completamente in bambola. Un gol di Mauro Icardi su calcio di rigore aveva riacceso la speranza con il rosso a Senad Lulic che aveva messo in difficoltà la squadra biancoceleste colpita poi da un gol di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo da Matias Vecino. Un colpo durissimo per la Lazio che a lungo sembrava in vantaggio e pronta ad andare a giocare in Champions League.

© Riproduzione Riservata.