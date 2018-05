MONDIALI 2018, CONVOCATI SPAGNA / Callejon, Morata e Suso no, Reina sì: sorpresa Rodrigo!

Mondiali 2018, convocati Spagna: fuori José Maria Callejon, Alvaro Morata e Suso, ci sono invece Pepe Reina, Lucas Vazquez e Andres Iniesta. Tutte le scelte del ct Julen Lopetegui.

21 maggio 2018 - agg. 21 maggio 2018, 17.23 Matteo Fantozzi

Mondiali 2018, convocati Spagna - La Presse

Se si vanno a studiare le convocazioni di Julen Lopetegui per i prossimi Mondiali 2018 ci sono sicuramente diversi giocatori interessanti e magari meno conosciuti. Tra questi non si può non parlare dell'attaccante spagnolo di origine brasiliana Rodrigo Moreno Machado. Questi è un classe 1991 che è stato acquistato dal Valencia nell'estate del 2014 dal Benfica e che aveva iniziato la carriera tra le giovanili di Celta Vigo e Real Madrid. Il ragazzo ha esordito con la Spagna nel 2014 raccogliendo in quattro anni appena quattro presenze, ma segnando ben due reti. Nonostante questo c'è da dire che la sua migliore stagione non è sfuggita al ct delle Furie rosse. Infatti con 16 gol ha stabilito un record personale e ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Parte da riserva al Mondiale, ma può essere una delle sorprese. (agg. di Matteo Fantozzi)

TRA GLI "ITALIANI" SOLO REINA

Sono diverse le riflessioni da fare sui convocati di Julen Lopetegui in vista dei Mondiali 2018. La Spagna infatti può contare su diversi giocatori di grande valore, ma anche su alcuni giovani chiamati in maniera inaspettata. Tra questi spunta sicuramente Alvaro Odriozola classe 1995 che ha giocato una grande stagione con la Real Sociedad. Tra i giovani attenzione ovviamente anche a chi ormai il salto di qualità l'ha già fatto e cioè Saul Niguez, colonna portante del centrocampo di Diego Pablo Simeone campione in Europa League. Dal campionato italiano Lopetegui ha pescato un solo calciatore e cioè il portiere del Napoli, presto al Milan, Pepe Reina che farà da terzo dietro a David De Gea e al giovanissimo e talentuoso Kepa del Bilbao. Sarà interessante capire se poi ci sarà da rimpiangere i tanti esclusi come Callejon, Morata e Suso.

FUORI CALLEJON, MORATA E SUSO

È arrivata la lista dei convocati della Spagna in vista dei Mondiale 2018 che si disputeranno in estate in Russia. Sono alcune le esclusioni eccellenti che fanno discutere, il commissario tecnico Julen Lopetegui ha deciso di escludere soprattutto tre calciatori che hanno qualcosa in comune con il nostro paese. Il primo è Josè Maria Callejon, esterno d'attacco indispensabile nella manovra di Maurizio Sarri e giocatore in grado di cambiare le partite con una giocata. Altro calciatore che milita nel nostro campionato ed escluso è Suso del Milan, autore tra l'altro di una grandissima prestazione. C'è poi mister 80 milioni di euro Alvaro Morata, giocatore del Chelsea che sembra molto vicino al suo ritorno alla Juventus.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri : De Gea, Reina, Kepa

Difensori: Carvajal, Odriozola, Pique, Sergio Ramos, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba, Nacho Monreal. Centrocampisti: Busquets, Saul, Koke, Thiago, Iniesta, David Silva.

Attaccanti: Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Iago Aspas, Rodrigo, Diego Costa.

