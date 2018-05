Niccolò Pirlo/ Chi è? Il figlio di Andrea Pirlo entra in campo nella "Notte del Maestro"

21 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Niccolò Pirlo, chi è?

Andrea Pirlo ha iniziato una relazione con Valentina Baldini dalla quale nel luglio scorso ha avuto due gemelli, Leonardo e Tommaso. Alla "Notte del Maestro", sua partita d'addio al calcio tra tanti amici, però in campo è sceso solo Niccolò. Quest'ultimo infatti era l'unico in grado di scendere in campo visto che ha raggiunto i 15 anni, rispetto alla sorella e ai due gemellini ancora troppo piccoli per giocare. Niccolò Pirlo ovviamente non ha avuto molte possibilità di giocare il pallone, ma per lui è stato bellissimo salutare il padre per l'ultima volta sceso in campo in una partita sebbene amichevole aperta al pubblico che conta. Un ricordo che rimarrà per sempre nella mente sia di Andrea Pirlo che del figlio Niccolò, un'emozione che lo stesso ex-calciatore ha voluto far vivere al ragazzo. La chiusura della carriera è arrivata con una nota dolce che ha commosso stavolta davvero tutti.

IN CAMPO NELLA NOTTE DEL MAESTRO

La notte del maestro ha regalato grandissime emozioni, Andrea Pirlo ha dato l'addio al calcio giocato in mezzo a tantissimi calciatori che hanno segnato la sua storia da protagonista con le maglie di Juventus, Milan e Nazionale azzurra. Tra i momenti più emozionati c'è stato l'ingresso nel finale in campo di Niccolò Pirlo, figlio dell'ex numero 21. Il ragazzo ha avuto quindi la grandissima emozione di calcare un palcoscenico prestigioso e prendere il posto proprio del padre vestendo la stessa maglia numero 21 con il nome Pirlo sopra la maglia. Il ragazzo è nato dalla relazione tra lo stesso Andrea Pirlo e Deborah Roversi. Nato nel 2003 ha oggi quindici anni ed è il suo primogenito. Pirlo è stato sposato con Deborah Roversi dal 2001 al 2014 e da lei ha avuto anche un altro figlio, una femminuccia dal nome Angela nata nel 2006. Un matrimonio che però purtroppo poi è finito.

